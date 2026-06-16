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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

نام شهید مهدی لاله بر معبری در منطقه ۱۹ تهران ماندگار شد

نام شهید مهدی لاله بر معبری در منطقه ۱۹ تهران ماندگار شد

در مراسمی با حضور جمعی از مدیران شهری و خانواده معظم شهید، یکی از معابر محله شریعتی منطقه ۱۹ تهران به نام شهید مهدی لاله نامگذاری و تابلو آن نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه ۱۹، در مراسم نامگذاری یکی از معابر محله شریعتی منطقه ۱۹ که با حضور خانواده معظم شهید، مشاور و رئیس دفتر شهردار، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، شهردار ناحیه ۲، رئیس بسیج و ایثارگران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، تابلوی نام شهید «مهدی لاله» بر سر معبری در محله شریعتی، خیابان شهید شهرام زلفی، نبش مسجد ۱۴ معصوم(ع) کوچه چکاوک سابق نصب شد.

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹ در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: نامگذاری معابر به نام شهدا، اقدامی فرهنگی در راستای ترویج ارزش‌های ایثار و مقاومت و انتقال این مفاهیم به نسل‌های آینده است.

مهرنوش ریاضی افزود: معابر شهری تنها گذرگاه‌های فیزیکی نیستند، بلکه می‌توانند بستری برای حفظ و تداوم هویت تاریخی و فرهنگی جامعه باشند و نام شهدا در این میان نقش ماندگاری ایفا می‌کند.

شهید مهدی لاله متولد سال ۱۳۷۹ بود که دوم تیرماه ۱۴۰۴ در پی تهاجم رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

کد مطلب 6862224

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