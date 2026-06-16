به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی شامگاه سهشنبه در حاشیه نشست تفاهمنامه با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران افزود: برای احداث مرکز فرهنگی معراج شهدا در مرکز استان تفاهم شد.
وی ادامه داد: این پروژه با هدف میزبانی از پیکرهای مطهر شهدا و ایجاد فضایی برای فعالیتهای فرهنگی و بصیرتی در شهر کلید خورده است.
وی بر لزوم ایجاد فضایی معنوی برای میزبانی از پیکرهای مطهر شهدا و برگزاری مراسمات ملی و مذهبی تأکید کرد و احداث معراج شهدا را فراتر از یک پروژه عمرانی دانست و آن را اقدامی هویتبخش برای نسل جوان و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و شهدا توصیف کرد.
احمدی تأکید کرد: شهرداری تمام توان فنی و اجرایی خود را برای طراحی و ساخت هرچه سریعتر این مکان مقدس به کار میگیرد تا جایگاه شهدای والامقام در فضای شهری به شایستگی حفظ شود.
سردار احمد برسلانی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران نیز با تقدیر از رویکرد ارزشی مدیریت شهری، ساخت این مرکز را یکی از خواستههای دیرینه خانوادههای شهدا و مردم متدین ساری برشمرد.
وی گفت: این مجموعه نه تنها محل استقرار پیکرهای شهدای گمنام و مدافع حرم خواهد بود، بلکه به پایگاهی برای فعالیتهای فرهنگی، پژوهشی و بصیرتی عموم شهروندان تبدیل میشود.
در پایان این نشست، طرفین درباره تخصیص زمین، طراحی معماری همسو با نمادهای ایثار، تأمین بودجه مشارکتی برای فاز نخست و نیز همکاری در اجرای برنامههای محیطی با موضوع دفاع مقدس در سطح شهر به توافق رسیدند.
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