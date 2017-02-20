خراسان جنوبی میزبان ۶ شهید گمنام دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه برنامه ریزی مراسم استقبال از شهدای گمنام دفاع مقدس در بیرجند بیان کرد: ۱۲ اسفند ماه، همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شش شهید گمنام دفاع مقدس وارد بیرجند می شوند.

وی با بیان اینکه این شهدا سه شنبه، ۱۲ اسفند ماه ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه وارد فرودگاه بیرجند می شوند، گفت: همچنین بعد از مراسم استقبال در فرودگاه بیرجند، پیکرهای مطهر به معراج شهدای گمنام دفاع مقدس استان منتقل می شوند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی ادامه داد: این شهدا به مدت دو روز برای وداع عموم مردم در معراج شهدای گمنام قرار دارند.

سرهنگ قاسمی اظهار کرد: پیکر دو شهید مطهر برای مراسم تدفین به دانشگاه صنعتی بیرجند، دو شهید گمنام به دانشگاه آزاد فردوس و پیکر مطهر دو شهید نیز به دانشگاه کشاورزی امیرآباد منتقل می شوند.

وی خواستار حضور پرشور مردم در مراسم استقبال از این شهدا شد و افزود: این سبک بالان برای پیروزی انقلاب از جان، مال و ناموس خود گذشتند.

سرهنگ قاسمی با تاکید بر اینکه نباید در میزبانی این شهدا از هیچ تلاشی دریغ کنیم، گفت: حضور این شهدا برای خراسان جنوبی مایه افتخار است.

وی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی از فرهنگ بالایی برخوردار هستند، افزود: همچنین این استان در استقبال از میزبانی شهدای گمنام همواره پیشتاز بوده است.