ترک خدمت پرستاران شدت گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان افزود: واقعیت این است که همزمان با جذب نیرو، بازنشستگی و ترک خدمت پرستاران نیز در حال افزایش بوده و این مسئله باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۲ روند استعفای پرستاران افزایش یافته و اگر مجوزهای استخدامی مورد نیاز وزارت بهداشت به موقع تأمین نشود، در آینده نزدیک با مشکلات بیشتری در ارائه خدمات درمانی مواجه خواهیم شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه حدود ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور از نظر نسبت پرستار به تخت بیمارستانی پایین‌تر از استانداردهای موجود قرار دارند، ادامه داد: این وضعیت می‌تواند کیفیت خدمات سلامت را تحت تأثیر قرار دهد و فشار مضاعفی را به کادر درمان وارد کند.

وی، کمبود نیروی انسانی در اورژانس پیش‌بیمارستانی را از دیگر چالش‌های مهم نظام سلامت دانست و گفت: در بسیاری از مناطق کشور پایگاه‌های اورژانس با مشارکت خیرین ساخته و تجهیز شده‌اند اما به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان بهره‌برداری کامل از آنها وجود ندارد که این مسئله علاوه بر کاهش بهره‌وری، انگیزه خیرین برای مشارکت در طرح‌های سلامت‌محور را نیز کاهش می‌دهد.

جمالیان با اشاره به مطالبات پرستاران و کادر درمان، گفت: پرستاران در تمامی شرایط از جمله ایام تعطیل، دوره‌های آلودگی هوا و شرایط ناشی از ناترازی انرژی در محل خدمت حاضر هستند اما در برخی موارد پرداخت حقوق و مزایای مرتبط با این خدمات به شکل عادلانه انجام نمی‌شود و همین مسئله نارضایتی‌هایی را در میان کارکنان نظام سلامت ایجاد کرده است.

رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان افزود: تعیین تکلیف مطالبات باقی‌مانده کارکنان و بازنشستگان حوزه سلامت باید در اولویت قرار گیرد زیرا حفظ انگیزه نیروی انسانی، یکی از مهم‌ترین الزامات ارتقای کیفیت خدمات درمانی است.

وی یادآور شد: از زمان صدور مجوزهای استخدامی تا ورود نیروهای جدید به چرخه خدمت حدود یک سال زمان لازم است؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره تأمین نیروی انسانی حوزه سلامت باید با سرعت و نگاه ویژه دنبال شود تا کشور در سال‌های آینده با بحران کمبود نیروی درمانی مواجه نشود.