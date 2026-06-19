افتتاح ۲ انبار محصولات کشاورزی با ظرفیت ۱۵۰۰ تن در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فتحی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی و باهدف افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به بهره‌برداران بخش کشاورزی، دو انبار تعاونی روستایی شهرستان کوهدشت هم‌زمان با هفته جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: یکی از این پروژه‌ها مربوط به انبار تعاونی روستایی «قدس گراب» است که با ظرفیت ذخیره‌سازی هزار تن و در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع احداث شده است. برای اجرای این پروژه تاکنون ۲۳ هزار و ۲۷۸ میلیون ریال هزینه شده و عملیات دیوارکشی به طول ۲۵۵ متر و محوطه‌سازی به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع در آن انجام شده است. برای تکمیل محوطه‌سازی و مکانیزاسیون این انبار نیز اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیون ریال موردنیاز است.

مدیرکل تعاون روستایی لرستان، ادامه داد: پروژه دوم مربوط به انبار تعاونی روستایی «بهرنگ کونانی» است که با ظرفیت ذخیره‌سازی ۵۰۰ تن و در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع احداث شده است. برای اجرای این پروژه نیز ۱۴ هزار و ۴۱۰ میلیون ریال هزینه شده و عملیات دیوارکشی به طول ۱۴۰ متر، احداث باسکول ۶۰ تنی اتوماتیک و محوطه‌سازی به مساحت ۸۰۰ مترمربع در آن انجام شده است. برای تکمیل عملیات محوطه‌سازی و مکانیزاسیون این مجموعه نیز اعتباری بالغ بر ۷۰ هزار میلیون ریال موردنیاز است.

فتحی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های بخش تعاون روستایی، تصریح کرد: مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی این دو انبار به هزار و ۵۰۰ تن می‌رسد و برای احداث آن‌ها در مجموع ۳۷ هزار و ۶۸۸ میلیون ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است. همچنین برای تکمیل عملیات محوطه‌سازی و مکانیزاسیون این دو پروژه در مجموع ۱۲۰ هزار میلیون ریال اعتبار موردنیاز است.

وی تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی، افزایش توان خرید و ذخیره‌سازی شبکه تعاون روستایی، کاهش ضایعات محصولات و ارائه خدمات مطلوب‌تر به کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی استان خواهد داشت.

مدیرکل تعاون روستایی لرستان، تأکید کرد: سازمان تعاون روستایی استان لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه تعاونی‌های روستایی و در راستای تحقق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، توسعه زیرساخت‌های موردنیاز بخش کشاورزی را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش دارد زمینه ارتقای امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان را فراهم سازد.