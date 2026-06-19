همایش شیرخوارگان حسینی در دوراهک برگزار شد

خبرگزاری مهر_گروه استانها_ هادی دوراهکی: همزمان با نخستین جمعه ماه محرم و در لبیک به ندای حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آیین معنوی شیرخوارگان حسینی با حضور گسترده مادران، کودکان و اقشار مختلف مردم در شهر دوراهک برگزار شد؛ مراسمی که امسال با یاد و خونخواهی شهدای جنگ رمضان و در امتداد صد و یازدهمین تجمع حماسی مردم ایران، رنگ و بویی متفاوت به خود گرفته بود.
مادران دوراهکی در حالی نوزادان خود را با لباسهای سبز، سربندهای «یا علیاصغر (ع)» و قنداقهای نمادین در آغوش داشتند که فضای مراسم سرشار از شور حسینی، اشک بر مظلومیت اهل بیت (ع) و تجدید پیمان با آرمانهای عاشورا بود.
فرمانده حوزه مقاومت جندالله دوراهک نیز در این آیین با اشاره به پیام جهانی نهضت عاشورا گفت: حضرت علیاصغر (ع) نماد مظلومیت و حقانیت قیام عاشوراست و امروز نیز ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا در برابر ظلم و استکبار ایستادهاند.
عباس خیاط بیان کرد: حضور پرشور مادران و نوزادان در این مراسم نشان میدهد که فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع از ارزشهای اسلامی از نخستین سالهای زندگی در نسلهای آینده این سرزمین نهادینه میشود.
آیین شیرخوارگان حسینی به یکی از باشکوهترین برنامههای فرهنگی
شهردار دوراهک نیز با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم اظهار کرد: آیین شیرخوارگان حسینی به یکی از باشکوهترین برنامههای فرهنگی و مذهبی شهر تبدیل شده و هر ساله با مشارکت گسترده مردم برگزار میشود.
حسین محمدی افزود: این اجتماع عظیم معنوی جلوهای از وحدت، همدلی و عشق مردم دوراهک به اهل بیت (ع) است و مدیریت شهری نیز در کنار سایر نهادها برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تلاش کرده است.
مسئول هیئت فاطمیه دوراهک در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم شیرخوارگان حسینی امسال با حضور پرشور مادران و خانوادهها و همزمان با برگزاری این آیین در سراسر کشور برگزار شد و مردم دوراهک نیز در ادامه صد و یازدهمین تجمع حماسی ملت ایران، بار دیگر ارادت خود را به حضرت علیاصغر (ع) و نهضت عاشورا به نمایش گذاشتند.
نجمه عاشوری افزود: امسال یاد شهدای کودک و شیرخوار جنگ رمضان نیز در این مراسم زنده نگه داشته شد و مادران با بلند کردن فرزندان خود در لحظه قرائت نذرنامه جهانی حضرت علیاصغر (ع)، پیام ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از مظلومان را به گوش جهانیان رساندند.
همنوایی مادران با زمزمه لالاییهای عاشورایی
در بخشهای مختلف مراسم، مادران با زمزمه لالاییهای عاشورایی و ذکر «لبیک یا حسین» و «لبیک یا علیاصغر» یاد طفل ششماهه کربلا را گرامی داشتند. همچنین تصاویر شهدای کودک جنگ رمضان و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میان حاضران دیده میشد که جلوهای ویژه به این آیین بخشیده بود.
مراسم شیرخوارگان حسینی در دوراهک با قرائت نذرنامه جهانی حضرت علیاصغر (ع)، مرثیهسرایی و دعا برای سلامتی رزمندگان اسلام، عزت و اقتدار ایران اسلامی و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) به پایان رسید.
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