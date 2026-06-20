آمارنامه شیرخشک سال ۱۴۰۴ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمد ممیزاده، کارشناس پروژه ردیابی و رهگیری داروی سازمان غذا و دارو گفت: در این نسخه، محاسبه ارزشهای ریالی بر مبنای قیمت زمان فروش در هر ماه انجام شده است که موجب افزایش دقت تحلیلهای اقتصادی و ارزیابی روند تأمین و توزیع شیرخشک در کشور میشود.
وی افزود: استفاده از روش جدید محاسبه ارزش ریالی، امکان بررسی دقیقتر روندهای بازار و تحلیل دادههای مرتبط با زنجیره تأمین شیرخشک را برای مدیران، کارشناسان و سیاستگذاران حوزه سلامت فراهم کرده است.
ممیزاده با اشاره به ساختار جدید نمایش دادهها تصریح کرد: در نسخه فعلی، اطلاعات شیرخشک در سطح استان نمایش داده میشود. این تغییر ساختار، امکان پایش دقیقتر وضعیت توزیع، مصرف و دسترسی به شیرخشک را در مناطق مختلف کشور فراهم کرده و به تصمیمگیریهای مدیریتی و برنامهریزیهای حوزه سلامت کمک میکند.
داشبورد مدیریتی آمارنامه شیرخشک از طریق سامانه سازمان غذا و دارو در بخش داشبوردهای عمومی در دسترس قرار گرفته و امکان بهرهبرداری از اطلاعات آن برای مدیران، پژوهشگران و فعالان حوزه سلامت فراهم شده است.
علاقهمندان میتوانند داشبورد مدیریتی آمارنامه شیرخشک سال ۱۴۰۴ را از طریق سامانه my.fda.gov.ir و بخش «داشبوردهای عمومی» مشاهده و از دادههای تحلیلی آن استفاده کنند.
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