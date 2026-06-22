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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

«هنوز زنده‌ایم، داستان یک زلزله» روی صحنه می‌رود

«هنوز زنده‌ایم، داستان یک زلزله» روی صحنه می‌رود

حسین میرزامحمدی نمایشنامه «هنوز زنده‌ایم، داستان یک زلزله» را روی صحنه می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هنوز زنده‌ایم، داستان یک زلزله» جدیدترین نمایش حسین میرزا محمدی پس از ساخت آخرین فیلم او، «بازی‌خونی» است. پویا مهدوی‌زاده نمایشنامه این کار را به رشته تحریر درآورده است.

میرزامحمدی دانش‌آموخته سینما از دانشگاه هنر سن فرانسیکو آمریکا است. او تاکنون ساخت چندین فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه هنری خود دارد که در جشنواره‌های داخلی و خارجی حضور داشته است. نمایش «سیزده بدر» آخرین نمایش او بوده است که در سالن ایرانشهر روی صحنه رفت. «کت چرمی» نیز اثر دیگر اوست که اکران شده بود.

کد مطلب 6867889

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