طنین «یا حسین(ع)» در جاجرم؛ عاشقان حسینی در حسینیه بزرگ به سوگ نشستند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها -مهدی عزتی یزدانی: عاشورا، روز تجلی حماسه جاودانه‌ای است که در آن، حقیقت بر شمشیر پیروز شد و خون بر ظلمت و ستم غلبه یافت. دهم محرم، یادآور بزرگ‌ترین درس آزادگی، ایثار، وفاداری و دفاع از ارزش‌های الهی است.

روزی که امام حسین(ع) و یاران باوفایش با نثار جان خویش، راه عزت و کرامت انسانی را برای همیشه تاریخ روشن ساختند. از همین رو، هر ساله با فرارسیدن ماه محرم و به ویژه روز عاشورای حسینی، دل‌های میلیون‌ها انسان آزاده در سراسر جهان به یاد مصائب کربلا می‌تپد و مجالس سوگواری اهل‌بیت(ع) با شور و شکوهی وصف‌ناپذیر برپا می‌شود.

مردم مؤمن، ولایت‌مدار و دلباخته خاندان عصمت و طهارت(ع) در شهرستان جاجرم نیز همگام با دیگر عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در اقصی نقاط کشور، با حضور گسترده و پرشور خود در آیین‌های عزاداری عاشورا، جلوه‌ای ماندگار از عشق و ارادت به سالار شهیدان را به نمایش گذاشتند.

از نخستین ساعات بامداد روز عاشورا، حال و هوای جاجرم رنگ و بوی دیگری به خود گرفت؛

از نخستین ساعات بامداد روز عاشورا، حال و هوای جاجرم رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. خیابان‌ها و معابر اصلی شهر مملو از جمعیت عزادارانی بود که با پوشیدن لباس‌های سیاه عزا، خود را برای شرکت در اجتماع بزرگ عاشورایی آماده می‌کردند.

نوای دلنشین نوحه‌های سنتی، صدای سنج و طبل و زمزمه‌های «یا حسین(ع)» و «یا ابوالفضل(ع)» در فضای شهر طنین‌انداز شده بود و پرچم‌های سیاه و سرخ مزین به نام حضرت سیدالشهدا(ع)، جلوه‌ای خاص به کوچه‌ها و خیابان‌ها بخشیده بود.

در این میان، حسینیه بزرگ جاجرم همچون نگینی درخشان، میزبان خیل عظیم عزادارانی بود که از نقاط مختلف شهر و روستاهای اطراف برای شرکت در این مراسم معنوی گرد هم آمده بودند.

صحنه‌هایی ناب از عشق، اخلاص و همدلی

با شور و حال عاشقان حسینی، لحظات ورود و خوش‌آمدگویی به دسته‌های زنجیرزنی در حسینیه بزرگ جاجرم، صحنه‌هایی ناب از عشق، اخلاص و همدلی را رقم زد. خادمان حسینیه و برگزارکنندگان مراسم با احترام و صمیمیت از هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری استقبال کردند

ورود هر دسته با ذکر صلوات و نوای مرثیه‌سرایی همراه بود. دیدار و تجدید دیدار عزاداران، در کنار اشک‌های جاری بر گونه‌ها و زمزمه نام امام حسین(ع)، فضای حسینیه را سرشار از معنویت و اندوه ساخته بود.

هم‌اکنون حرکت دسته‌های زنجیرزنی به سمت حسینیه بزرگ، شکوه خاصی به مراسم بخشیده است. دسته‌های متعدد عزاداری با نظم و هماهنگی مثال‌زدنی، در حالی که زنجیر بر دوش داشتند و نوحه‌خوانان با صدایی حزن‌انگیز مصائب کربلا را روایت می‌کردند

مسیرهای منتهی به حسینیه را پیمودند. جوانان، نوجوانان، ریش‌سفیدان و پیشکسوتان هیئت‌های مذهبی، دوشادوش یکدیگر در این حرکت معنوی شرکت کردند و بار دیگر پیوند عمیق مردم این دیار با فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشتند.

ورود دسته‌های عزاداری به حسینیه بزرگ جاجرم

با ورود دسته‌های عزاداری به حسینیه بزرگ جاجرم، مراسم باشکوه زنجیرزنی عاشورای حسینی آغاز شد. صدای هماهنگ زنجیرها و نوای جانسوز نوحه‌ها، فضایی آکنده از حزن و دلدادگی پدید آورده بود. عزاداران با چهره‌هایی اندوهگین و دل‌هایی لبریز از محبت اهل‌بیت(ع)، در سوگ شهادت حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش اشک ماتم ریختند و با هر ضربه زنجیر، ارادت و دلدادگی خود را به ساحت مقدس امام حسین(ع) ابراز کردند.

حضور گسترده خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان در کنار نسل‌های پیشین، جلوه‌ای زیبا از انتقال فرهنگ عاشورایی از نسلی به نسل دیگر را به نمایش گذاشته بود. بسیاری از کودکان در کنار پدران و مادران خود، با لباس‌های مشکی و سربندهای مزین به نام مبارک امام حسین(ع)، در مراسم حضور یافته بودند تا از همان سال‌های نخست زندگی، با مکتب ایثار و شهادت آشنا شوند.

با فرارسیدن هنگام ظهر، مراسم معنوی و سنتی سینه‌زنی ظهر عاشورا در حسینیه بزرگ جاجرم آغاز شد و عزاداران حسینی با تشکیل حلقه‌های منظم و یکپارچه، در سوگ سرور و سالار شهیدان به سینه‌زنی پرداختند.

مراسم سینه‌زنی ظهر عاشورا هم‌اکنون در حسینیه بزرگ جاجرم در حال برگزاری است و هزاران عزادار با نوای ذاکران اهل‌بیت(ع)، در فضایی سرشار از معنویت و اندوه، یاد و خاطره مظلومیت شهدای کربلا را زنده نگه داشته‌اند. نوحه‌های حماسی و مرثیه‌های جانسوز، اشک را بر دیدگان سوگواران جاری ساخته و حال و هوایی معنوی و تأثیرگذار بر مراسم حاکم کرده است.

در بخش دیگری از این آیین باشکوه، سخنرانان و مداحان اهل‌بیت(ع) با بیان فلسفه قیام عاشورا، بر ضرورت الگوگیری از مکتب امام حسین(ع) در مقابله با ظلم، فساد و بی‌عدالتی تأکید کردند و عاشورا را مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت انسان‌های آزاده و حق‌طلب دانستند.

آیین نخل‌گردانی؛

آیین نخل‌گردانی یکی از سنت‌های کهن و آیینی در عزاداری‌های ماه محرم است که در برخی مناطق کشور، از جمله شهرستان جاجرم نیز برگزار می‌شود و جلوه‌ای خاص به سوگواری عاشورای حسینی می‌بخشد.

در این آیین، سازه‌ای چوبی و نمادین به نام «نخل» که یادآور تابوت حضرت امام حسین(ع) و شهدای کربلاست، با پارچه‌های مشکی، پرچم‌های عزا و نمادهای عاشورایی تزیین شده و توسط جمعی از عزاداران بر دوش حمل می‌شود. حرکت نخل در میان انبوه سوگواران، با نوای «یا حسین(ع)» و مرثیه‌خوانی همراه است و فضای شهر را آکنده از حزن و معنویت می‌کند.

در جاجرم نیز این آیین با حضور گسترده مردم مؤمن و عاشق اهل‌بیت(ع) برگزار شده و نخل‌گردانی در کنار دیگر برنامه‌های عزاداری همچون زنجیرزنی و سینه‌زنی، شکوه خاصی به مراسم عاشورا بخشیده است. مردم با اشک و اندوه، همراه با حرکت نخل، یاد و خاطره مظلومیت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش را زنده نگه می‌دارند.

این آیین در جاجرم، علاوه بر بعد مذهبی، نمادی از همبستگی اجتماعی و پیوند عمیق نسل‌ها با فرهنگ عاشورا به شمار می‌رود و هر سال با شکوه بیشتری برگزار می‌شود.

اجتماع عظیم عاشورایی، تنها یک آیین سوگواری نیست؛

مراسم عزاداری عاشورای حسینی در حسینیه بزرگ جاجرم، امسال نیز با حضور پرشور و کم‌نظیر مردم، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و ایمان عمیق مردم این خطه به آرمان‌های حسینی را به نمایش گذاشت؛ حضوری که نشان می‌دهد عشق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نه تنها در گذر زمان کمرنگ نشده، بلکه هر سال باشکوه‌تر و پرشورتر از گذشته در دل‌های مردم زنده و جاری است.

بی‌تردید، این اجتماع عظیم عاشورایی، تنها یک آیین سوگواری نیست، بلکه تجدید پیمانی دوباره با آرمان‌های بلند نهضت حسینی و اعلام وفاداری به مسیر حق، عدالت، آزادگی و مقاومت در برابر ظلم و ستم است. مردمان جاجرم با حضور عاشقانه خود در این مراسم، بار دیگر ثابت کردند که پیام جاودانه «هیهات منّا الذله» همچنان در جان و دل آنان زنده است و پرچم سرخ عاشورا تا ظهور منجی عالم بشریت، برافراشته و استوار باقی خواهد ماند.