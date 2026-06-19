تساوی مکزیک و کره جنوبی در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال مکزیک و کره جنوبی در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه A صبح امروز جمعه ۲۹ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه گوادالاخارا و با قضاوت گوستاوو تخرا به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.
در دقیقه ۴ مسابقه، نخستین کارت زرد بازی از سوی داور به «کانگ این لی» هافبک کره جنوبی تعلق گرفت. این بازیکن به دلیل خطای دیرهنگام روی «لوئیس رومو» جریمه شد تا خیلی زود نام خود را در دفتر داور ثبت کند.
در دقیقه ۹، اتفاق خاصی روی دروازهها رخ نداد و بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد. با این حال، هواداران پرشمار مکزیک در ورزشگاه با سوتهای ممتد و واکنشهای پرشور خود، هر بار که بازیکنان کره جنوبی صاحب توپ میشدند فضای سنگینی را برای حریف ایجاد میکردند.
در دقیقه ۱۲، کره جنوبی نشان داد تحت تأثیر جو ورزشگاه قرار نگرفته است. بازیکنان این تیم با پاسهای کوتاه، حرکات تکنیکی و گردش مناسب توپ، مالکیت را در اختیار گرفتند و با آرامش بازی خود را به نمایش گذاشتند.
در دقیقه ۱۶، خطرناکترین صحنه مسابقه رقم خورد. «سون هیونگ مین» پس از عبور توپ از دروازهبان مکزیک در موقعیت گلزنی قرار گرفت و توپ را از بالای سر گلر حریف عبور داد، اما «ادسون آلوارس» با یک حرکت آکروباتیک تماشایی و ضربه قیچیبرگردان روی خط دروازه توپ را دفع کرد. هرچند کمک داور پس از پایان صحنه پرچم آفساید را بالا برد، اما واکنش مدافع مکزیک یکی از زیباترین صحنههای مسابقه تا آن لحظه بود.
در دقیقه ۲۰، مکزیک نخستین موقعیت جدی خود را خلق کرد. ارسال دقیق و کاتدار «روبرتو آلوارادو» به روی دروازه با ضربه سر «خولیان کینیونس» همراه شد اما «کیم سئونگ گیو» دروازهبان کره جنوبی بدون مشکل توپ را مهار کرد.
در دقیقه ۲۷، بازی وارد دومین ربع ساعت خود شد و هر دو تیم همچنان در جستجوی راهی برای شکستن قفل دروازهها بودند. با وجود تلاشهای دو طرف، موقعیتهای خطرناک چندانی ایجاد نشد و نبرد تاکتیکی در میانه میدان ادامه یافت.
در دقیقه ۳۱، آمار جالبی از عملکرد دفاعی مکزیک منتشر شد. این تیم در پنج بازی اخیر خود در جام جهانی تنها یک شوت در ۲۵ دقیقه ابتدایی مسابقات دریافت کرده که آن هم مقابل عربستان در جام جهانی ۲۰۲۲ بوده است؛ آماری که استحکام خط دفاعی مکزیک را به خوبی نشان میدهد.
در دقیقه ۳۳ مسابقه، «سون هیونگ مین» ستاره تیم ملی کره جنوبی با حرکات تکنیکی دیدنی موفق شد درون محوطه جریمه مکزیک موقعیت شوتزنی ایجاد کند. این بازیکن از زاویهای بسته اقدام به ضربه کرد اما «رائول رانگل» دروازهبان مکزیک با واکنشی بهموقع توپ را مهار کرد. هرچند در ادامه پرچم کمکداور به نشانه آفساید بالا رفت، اما این صحنه یکی از خطرناکترین لحظات بازی تا این مقطع محسوب میشد.
در دقیقه ۳۵، جریان مسابقه نشان داد که مکزیک برخلاف انتظار، هنوز نتوانسته بازی هجومی و پرانرژی خود را مانند دیدارهای گذشته به نمایش بگذارد. تیم میزبان که در بازیهای قبلی عملکردی تهاجمیتر داشت، در این دیدار تحت فشار روانی حضور هواداران خود قرار گرفته و در بسیاری از لحظات، از ریسکپذیری در یکسوم هجومی زمین خودداری میکند.
در نهایت این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
در دیگر بازی این گروه تیمهای آفریقای جنوبی و جمهوری چک به نتیجه تساوی یک بر یک دست یافتند.
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