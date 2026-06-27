محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی برای این استان، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، سامانه ناپایدار از بعدازظهر پنجشنبه وارد منطقه شده و فعالیت آن از اواخر وقت شنبه ۶ تیر و بهویژه طی روز یکشنبه ۷ تیر از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی با بیان اینکه بارندگی در برخی مناطق به صورت شدید تا خیلیشدید پیشبینی میشود، تصریح کرد: این شرایط جوی تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و طی این مدت، ابرناکی و مهآلودگی هوا، کاهش محسوس دما، وزش باد (در برخی نواحی شدید)، بارندگیهای متناوب، رعدوبرق و احتمال تگرگ در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی گیلان، مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه را برشمرد و گفت: جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، لغزش و رانش زمین، ریزش سنگ در مناطق کوهستانی و گردنهها، آبگرفتگی معابر عمومی، اختلال در تردد شهری و جادهای، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید افقی، صاعقه، احتمال شکستن درختان فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و محصولات کشاورزی از جمله خطرات این سامانه است.
دادرس با تأکید بر اینکه دریا نیز طی این مدت مواج و طوفانی خواهد بود، هشدار داد: انجام فعالیتهای دریایی، شنا، گردشگری ساحلی و تردد قایقهای کوچک در سواحل گیلان به شدت نامناسب است و توصیه میشود از هرگونه تردد غیرضروری در دریا خودداری شود.
توصیههای هواشناسی گیلان به شهروندان و دستگاههای اجرایی
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، از شهروندان خواست تا تمهیدات لازم را در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، حملونقل و مدیریت شهری در نظر بگیرند و توصیههای زیر را جدی بگیرند.
وی ادامه داد: در بخش کشاورزی: شالیکاران، گلخانهداران، باغداران و سایر فعالان بخش کشاورزی نسبت به محکمسازی سازههای موقت، پوشش گلخانهها و محافظت از محصولات در برابر تگرگ و باران شدید اقدام کنند.
دادرس اضافه کرد: در بخش ترافیک و حملونقل: رعایت سرعت مطمئنه، اجتناب از سبقت غیرمجاز و همراه داشتن تجهیزات ایمنی در ترددهای جادهای به دلیل لغزندگی و کاهش دید الزامی است همچنین در حوزه طبیعتگردی: از هرگونه فعالیتهای کوهنوردی، صخرهنوردی و طبیعتگردی در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانهها جداً خودداری شود.
وی افزود: در حوزه عشایری و دامداری از چرای دام در حاشیه رودخانهها و نواحی مرتفع و همچنین جابجایی عشایر کوچرو در این مدت پرهیز شود همچنین در حوزه مدیریت شهری دهانه پلها، کانالها، آبروها و آبراهههای سطح شهر لایروبی و پاکسازی شوند و سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها محکمسازی گردند.
دادرس اضافه کرد: در حوزه ایمنی فردی در هنگام وقوع رعدوبرق و تگرگ، از توقف در فضای باز خودداری کرده و در مکانهای امن و سرپوشیده پناه گرفته شود. همچنین از استقرار چادرهای مسافرتی در حاشیه رودخانهها و مسیلها جداً خودداری شود.
دادرس در پایان با اشاره به اینکه تغییرات احتمالی در پیشبینیها به سبب تغییر در نقشههای پیشیابی، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی استان باید در آمادهباش کامل باشند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، کمترین خسارت به مردم و زیرساختها وارد شود.
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