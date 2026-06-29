اصفهان آماده گشودن فصل جدیدی در میراث فرهنگی و گردشگری ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر دوشنبه در سیوهفتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونان وزارتخانه، مدیران ارشد حوزه میراث فرهنگی و مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان برگزار شد، با تشریح ظرفیتها، چالشها و برنامههای راهبردی استان اصفهان، این استان را یکی از مهمترین کانونهای هویتی، تمدنی و فرهنگی کشور دانست.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز اصفهان در تاریخ و تمدن ایران اظهار کرد: اصفهان صرفاً یک استان با ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و اقتصادی نیست، بلکه یکی از اصلیترین ارکان هویت تاریخی و فرهنگی ایران به شمار میرود و در طول قرون متمادی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری تمدن ایرانی ـ اسلامی داشته است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه این استان بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی، فرهنگی و گردشگری را در خود جای داده است، افزود: گستره ظرفیتهای میراثی اصفهان تنها به شهر اصفهان محدود نمیشود و شهرستانهایی همچون کاشان، نطنز، اردستان، گلپایگان، خوانسار، فریدونشهر، سمیرم و دهها شهر و روستای دیگر هر یک گنجینهای ارزشمند از میراث تاریخی و فرهنگی کشور محسوب میشوند.
وی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از شهرها و روستاهای استان اصفهان را میتوان موزههای زنده و بدون سقف دانست، خاطرنشان کرد: استان اصفهان با برخورداری از ۱۱۴ شهر و بیش از هزار روستا، ظرفیت بینظیری برای توسعه گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی و روستایی دارد.
جمالینژاد در ادامه با اشاره به دشواریهای سالهای اخیر اظهار کرد: اصفهان همزمان با چالشهایی همچون بحران آب، فرونشست زمین، ناترازی انرژی و فشارهای زیستمحیطی، نقش مهمی در حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کرده و با وجود همه مشکلات، مسیر توسعه خود را متوقف نکرده است.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی آثار تاریخی استان در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی، گفت: بخشی از آسیبها در محدوده دولتخانه صفوی، مجموعههای تاریخی پیرامون آن و همچنین محدوده تخت فولاد اصفهان رخ داد که بلافاصله مستندسازی، ارزیابی و برنامهریزی برای مرمت و بازسازی آنها در دستور کار قرار گرفت.
استاندار اصفهان افزود: در جریان این حوادث، برخی از بناهای ارزشمند تاریخی در مجاورت مراکز مورد هدف دچار خسارت شدند و صیانت از این آثار به عنوان بخشی از هویت ملی کشور با جدیت دنبال میشود.
وی با قدردانی از تلاشهای وزارت میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان برای حفاظت از آثار تاریخی اظهار کرد: صیانت از میراث فرهنگی در شرایط بحرانی، صرفاً حفاظت از بناها نیست، بلکه حفاظت از حافظه تاریخی و هویت تمدنی ملت ایران است.
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود از گردشگری به عنوان نخستین محور راهبردی توسعه استان اصفهان نام برد و گفت: از نخستین روزهای آغاز فعالیت مدیریت جدید استان، گردشگری به عنوان یکی از مهمترین میزهای راهبردی توسعه اصفهان تعریف شد و جلسات تخصصی آن به صورت مستمر و هفتگی در حال برگزاری است.
وی افزود: توسعه گردشگری سلامت، گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی، مذهبی، ورزشی و اکوتوریسم به صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته و اصفهان تلاش میکند سهم بیشتری از بازار ملی و بینالمللی گردشگری را به خود اختصاص دهد.
استاندار اصفهان با اشاره به سه دوره پایتختی تاریخی اصفهان در دوران آلبویه، سلجوقیان و صفویان گفت: احیای محورهای تاریخی مرتبط با این دورهها یکی از برنامههای مهم استان است و در این راستا شناسایی، مرمت و معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده تاریخی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین بر لزوم توجه به ظرفیتهای مغفولمانده گردشگری استان تأکید کرد و افزود: بسیاری از جاذبههای ارزشمند اصفهان هنوز به درستی معرفی نشدهاند؛ از آرامستانهای تاریخی و میراث ادیان و اقوام گرفته تا روستاهای تاریخی، ارگهای ارزشمند، مسیرهای فرهنگی و شخصیتهای برجستهای که در جایجای استان حضور دارند.
جمالینژاد با اشاره به جایگاه جهانی اصفهان در حوزه صنایع دستی اظهار کرد: اصفهان نه تنها یکی از مهمترین قطبهای صنایع دستی کشور است، بلکه به عنوان شهر جهانی صنایع دستی و یکی از مراکز اصلی دیپلماسی فرهنگی ایران شناخته میشود و ظرفیتهای گستردهای برای توسعه تعاملات بینالمللی دارد.
وی افزود: پیوند میان میراث فرهنگی، میراث ناملموس، آیینها، سنتها، هنرهای بومی و گردشگری میتواند زمینهساز شکلگیری الگوی جدیدی از توسعه فرهنگی و اقتصادی در استان اصفهان باشد.
استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت ملی از پروژههای مرمتی و توسعهای حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: اصفهان با وجود همه چالشها، آماده آغاز فصل نوینی در مسیر حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور است و تحقق این هدف نیازمند همافزایی همه دستگاههای ملی و استانی خواهد بود.
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