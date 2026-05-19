به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان این روزها بار دیگر میزبان رضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است؛ سفری سهروزه که در ادامه پیگیریهای دکتر مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، برای شتابدادن به مسیر توسعه گردشگری، مرمت بافت تاریخی و فعالسازی ظرفیتهای ملی این استان انجام میشود.
صالحیامیری در چهارمین حضور خود در نصفجهان، از امشب تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، مجموعهای از پروژههای کلان گردشگری و میراثی را افتتاح و از طرحهای ملی در شهرهای مختلف استان بازدید خواهد کرد. این سفر، بنا بر اعلام استانداری اصفهان، نتیجه تلاش هدفمند مدیریت استان برای جلب توجه دولت چهاردهم به جایگاه ویژه اصفهان در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری کشور است.
برنامه وزیر از شهرستان شاهینشهر و میمه آغاز میشود و سپس در شهر اصفهان ادامه خواهد یافت. از جمله نقاط مورد بازدید وی در این سفر میتوان به مسجد جامع عباسی، میدان نقش جهان و هتل پنجستاره تازهافتتاحشده در مرکز استان اشاره کرد؛ پروژههایی که با هدف ارتقای زیرساختهای اقامتی و تقویت رونق گردشگری طراحی شدهاند.
در ادامه، وزیر میراثفرهنگی به شهرستانهای مبارکه، خوانسار و گلپایگان خواهد رفت تا از مجموعههای گردشگری، بناهای تاریخی ارزشمند و ظرفیتهای محلی این مناطق نیز دیدن کند؛ اقدامی که رویکرد متوازن مدیریت استان در توسعه گردشگری سراسر اصفهان را نشان میدهد.
سفر چهارم وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به اصفهان، نمادی از تمرکز دولت چهاردهم بر ظرفیتهای عظیم این استان و ثمره تلاشهای مداوم استاندار برای حفظ میراث تاریخی و حمایت از سرمایهگذاری گردشگری در نصفجهان محسوب میشود.
