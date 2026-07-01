عبدالعلی زاده: بندر ترکمن و گز به قطب گردشگری دریایی شمال تبدیل میشوند

علی عبدالعلی‌زاده در حاشیه بازدید از ساحل بندر چمخاله لنگرود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجارب جنگ رمضان در دریای جنوب و پایان محاصره دریایی آمریکا، اظهار کرد: این تجربه به ما آموخت که باید ظرفیت حمل ونقل در دریای شمال را به حداکثر برسانیم و از این فرصت برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه گام اول توسعه، همراهی مردم و گام دوم، افزایش بهره‌وری است، افزود: در استان گیلان، مجموعه بندر کاسپین با پیش‌بینی ۱۵ اسکله برای پهلوگیری همزمان ۱۵ کشتی ساخته شده، اما از این ظرفیت تنها دو اسکله فعال است و باید هرچه سریعتر بقیه اسکله ها راه اندازی شود تا بندر به ظرفیت ۱۵ میلیون تنی پیش بینی شده برسد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در اقتصاد دریامحور با اشاره به بندر انزلی، تصریح کرد: بندر انزلی ظرفیت خود را نشان داده، اما دسترسی به آن با مشکل مواجه است و شهر بندر انزلی این دسترسی را محدود کرده است. باید بررسی شود که آیا می توان دسترسی را آسان کرد یا باید کاربری بندر را تغییر داد و به سراغ سایر ظرفیت های دریای خزر رفت.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به بندر امیرآباد، گفت: این بندر با هزاران امید ساخته شده و عملکرد خوبی داشته، اما نیازمند تجهیزات بندری و بهسازی دستگاه های تخلیه و بارگیری است تا ظرفیت آن به بیش از ۱۰ میلیون تن برسد.

وی با ابراز تأسف از وضعیت بنادر ترکمن و گز، تصریح کرد: این بنادر می توانند به عنوان بنادر گردشگری حداقل در سطح محلی آمادهسازی شوند تا مسافران داخلی از امکانات تفریحی و قایقرانی در ساحل شمال بهرهمند گردند. ظرفیت گردشگری در شمال بسیار بالاست و باید از آن بهره گرفت.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در اقتصاد دریامحور با اشاره به پتانسیل بالای گردشگری در دریای خزر، تصریح کرد: از میان ۵ کشور همسایه خزر، تنها ایران است که ساحلی زیبا و پر از جنگل و درخت دارد. باید با ایجاد منطقه ویژه یا منطقه آزاد گردشگری، امکان ورود بدون ویزا برای گردشگران چهار کشور همسایه فراهم شود تا بتوانند ۱۰ روز تا یک ماه از طبیعت بینظیر شمال ایران لذت ببرند.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به جذابیت های ایران برای کشورهای منطقه، گفت: مردم کشورهای همسایه علاقمند به دیدن ایران و آشنایی با ایرانی ها هستند، به ویژه پس از موفقیت های دفاع مقدس و شکستی که بر اسرائیل تحمیل شد. این موفقیت ها جاذبه ای برای جهان اسلام و حتی غیرمسلمانان ایجاد کرده تا ایران را از نزدیک ببینند.

وی با اشاره به تبلیغات پیشین درباره فروپاشی جمهوری اسلامی، افزود: ترامپ ادعا کرد ظرف ۴ روز حکومت ایران سرنگون می شود، اما بیش از ۱۰۰ روز گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. این به خاطر بیداری مردم، عشق به اسلام و انقلاب و شهادت رهبر شهید است.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در اقتصاد دریامحور با اشاره به ظرفیت های گردشگری چمخاله و نزدیکی آن به فرودگاه بین المللی رشت، گفت: امروز شمال ایران استعداد فراوانی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری دریایی و منطق های دارد و باید سرمایه گذاری در این حوزه را در قالب گردشگری و تسهیل ورود گردشگران خارجی دنبال کنیم.

