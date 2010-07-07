اسکله صیادی کیاشهر برای ایجاد بندر چندمنظوره مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، بستر رودخانه سفید رود در نهایت به دریای خزر سرریز می شود و درست در منطقه ای سرریز می شود که بندر کیاشهر واقع شده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر با اعلام اینکه اسکله بندر کیاشهر رسوبگیر نیست بلکه رسوب زدایی نشده است، گفت: استانداری گیلان، سازمان شیلات و دیگر دست اندرکاران باید برای رسوب زدایی مرتب این اسکله اقدام کنند زیرا این منطقه در حاشیه رودخانه سفیدرود و سرریز شدن رودخانه سفید رود به دریای خزر قرار دارد.

اسکله بندر کیاشهر طبق مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت باید از صیادی به اسکله چند منظوره تبدیل شود

سید مهدی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: اگر در چنین منطقه ای اسکله زده شده باید مرتب رسوب زدایی انجام شود، این اسکله طبق مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت باید از صیادی به اسکله چند منظور تبدیل شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه با توجه به رسوبگذاری زیاد این منطقه به دلیل جریانات آب وهزینه بر بودن رسوب زدایی آیا امکان دیگری برای رسوب گذاری پیش بینی نشده است، افزود: اگر زیرساختهایی که هم اکنون در بندر صیادی کیاشهر وجود دارد بخواهد دوباره در مکان دیگری ایجاد شود، نیاز به 600 تا 700 میلیارد ریال اعتبار دارد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر با اعلام اینکه هزینه های سالیانه رسوب زدایی بندر هزینه سنگینی نیست، افزود: اگر عملیات رسوبگذاری بصورت سالیانه انجام شود این بندر جوابگوی درآمد خود خواهد بود.

وی گفت: علاوه بر این مکان دیگری برای ایجاد بندر چند منظوره کیاشهر به سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان پیشنهاد شده و در حال ارزیابی و مطالعه است.

وی با تاکید بر اینکه تبدیل بندر صیادی کیاشهر به بندر چند منظوره از حقوق حقه مردم منطقه است، اظهار داشت: بندر کیاشهر از دیرباز به عنوان یک بندر تجاری مطرح بوده و تاریخچه تجاری این بندر به 200 سال پیش برمی گردد.

صادق در ادامه تاکید کرد: این بندر باید از سازمان شیلات به بنادر و دریانوردی انتقال پیدا کند و از استاندار گیلان نیز خواست در این خصوص پیگیریهای لازم را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به اینکه در سفر دوم ریاست جمهوری بندر کیاشهر به عنوان یک راه دریایی تعریف و اسکله آن از حالت صیادی صرف خارج شد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید این بندر را به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار کند تا به عنوان یک اسکله چند منظوره گردشگری، صیادی و تجاری استفاده شود.

ساخت بنادر جدید راهی برای شکوفایی گیلان

ساخت بنادر جدید و توسعه بندرانزلی نقش موثری در شکوفایی اقتصاد گیلان دارد که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

گیلان به دلیل نزدیکی به کشورهای حاشیه دریای خزر و داشتن بزرگترین بندر شمال کشور نقش مهمی در مبادلات تجاری ایران و کشورهای آسیای میانه دارد.

آمارها نشان می دهد سالانه حدود 5.5 میلیون تن کالا به ارزش 650 میلیارد ریال در بندر انزلی تخلیه و بارگیری می شود البته برای افزایش نقش آفرینی گیلان در مبادلات تجاری ایران بندر آستارا در دست ساخت است و مطالعات ساخت بنادر تجاری کیاشهر و چمخاله لنگرود نیز آغاز شده است.

بررسی ها نشان می دهد با ساخت این بنادر جدید و توسعه بندر انزلی حجم مبادلات تجاری در بنادر گیلان سالانه به 11 میلیون تن خواهد رسید.

استان گیلان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و امکان دسترسی به آبهای آزاد، موقعیت ویژه ای در صنعت حمل و نقل دریایی دارد. در حال حاضر حدود 95 درصد واردات و 85 درصد صادرات کشوراز طریق دریا انجام می شود، بنابراین با توجه به این حجم گسترده، توسعه بنادر به عنوان دروازه های ارتباطی کشور و استان الزامی است.

بنادر نه فقط به عنوان مبادی ورود و خروج کالا بلکه به عنوان نقاط تسریع کننده رشد اقتصادی و تقویت کننده امنیت ملی نیز مطرح است به همین دلیل، کارکرد بنادر در پیوستگی شدید با اقتصاد و امنیت کشور قرار دارد.

به هرحال استان گیلان دارای یک بندر اصلی به نام بندر انزلی و سه بندر کوچک صیادی و توریستی به نامهای چمخاله، کیاشهر و آستارا است و باید از این ظرفیت استفاده شود.