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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۷

هوانیروز ارتش امنیت مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را تأمین می‌کند

هوانیروز ارتش امنیت مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را تأمین می‌کند

اصفهان - فرمانده هوانیروز ارتش گفت:بالگردهای رزمی هوانیروز با آمادگی کامل عملیاتی، مسئولیت پشتیبانی و تأمین امنیت مراسم تشییع در تهران و همچنین استان‌های غربی و شرقی کشور را بر عهده دارند.

امیر سرتیپ دوم قاسم خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات این یگان در پشتیبانی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: هوانیروز ارتش با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و پشتیبانی خود، مأموریت‌های متعددی را در حوزه امدادرسانی، تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به مردم و زائران در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در حوزه امدادرسانی، پوشش کامل اورژانس هوایی در استان‌های منتهی به تهران شامل زنجان، قزوین، البرز و استان مرکزی با استفاده از بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای بال ثابت برقرار شده و همزمان خدمات اورژانس هوایی در مشهد مقدس و استان خراسان رضوی نیز با آمادگی کامل در حال انجام است.

فرمانده هوانیروز ارتش با اشاره به مأموریت‌های امنیتی این یگان تصریح کرد: بالگردهای رزمی هوانیروز با آمادگی کامل عملیاتی، مسئولیت پشتیبانی و تأمین امنیت مراسم تشییع در تهران و همچنین استان‌های غربی و شرقی کشور را بر عهده دارند و در صورت نیاز، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل خواهند شد.

امیر سرتیپ دوم خاموشی همچنین از اختصاص امکانات رفاهی هوانیروز برای خدمت‌رسانی به زائران خبر داد و گفت: مهمانسراهای هوانیروز در تهران و مشهد مقدس برای اسکان و رفاه زائران و میهمانان این مراسم در اختیار قرار گرفته تا بخشی از نیازهای پشتیبانی این مراسم عظیم مردمی تأمین شود.

وی اضافه کرد: همه اقدامات، مأموریت‌ها و خدمات هوانیروز ارتش تا پایان کامل مراسم تشییع در سراسر کشور بدون وقفه ادامه خواهد داشت و این یگان با آمادگی کامل، در کنار سایر نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی، برای خدمت‌رسانی به مردم عزیز ایران ایفای مأموریت خواهد کرد.

کد مطلب 6880494

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