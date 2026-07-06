امیر سرتیپ دوم قاسم خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات این یگان در پشتیبانی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: هوانیروز ارتش با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و پشتیبانی خود، مأموریت‌های متعددی را در حوزه امدادرسانی، تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به مردم و زائران در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در حوزه امدادرسانی، پوشش کامل اورژانس هوایی در استان‌های منتهی به تهران شامل زنجان، قزوین، البرز و استان مرکزی با استفاده از بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای بال ثابت برقرار شده و همزمان خدمات اورژانس هوایی در مشهد مقدس و استان خراسان رضوی نیز با آمادگی کامل در حال انجام است.

فرمانده هوانیروز ارتش با اشاره به مأموریت‌های امنیتی این یگان تصریح کرد: بالگردهای رزمی هوانیروز با آمادگی کامل عملیاتی، مسئولیت پشتیبانی و تأمین امنیت مراسم تشییع در تهران و همچنین استان‌های غربی و شرقی کشور را بر عهده دارند و در صورت نیاز، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل خواهند شد.

امیر سرتیپ دوم خاموشی همچنین از اختصاص امکانات رفاهی هوانیروز برای خدمت‌رسانی به زائران خبر داد و گفت: مهمانسراهای هوانیروز در تهران و مشهد مقدس برای اسکان و رفاه زائران و میهمانان این مراسم در اختیار قرار گرفته تا بخشی از نیازهای پشتیبانی این مراسم عظیم مردمی تأمین شود.

وی اضافه کرد: همه اقدامات، مأموریت‌ها و خدمات هوانیروز ارتش تا پایان کامل مراسم تشییع در سراسر کشور بدون وقفه ادامه خواهد داشت و این یگان با آمادگی کامل، در کنار سایر نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی، برای خدمت‌رسانی به مردم عزیز ایران ایفای مأموریت خواهد کرد.