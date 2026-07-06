به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران آخرین هماهنگی‌های ستاد ملی برای برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در قم را تشریح کرد و اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت گرفته، پیکرهای مطهر امام شهید و خانواده مکرم ایشان پیش از اقامه نماز صبح روز سه‌شنبه به مسجد مقدس جمکران خواهند رسید تا فضای لازم برای وداع مردم قم و خیل عظیم زائران فراهم شود.

دبیر ستاد ملی آئین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با اشاره به جزئیات مراسم در شهر قم گفت: پس از حضور پیکرها در مسجد مقدس جمکران، مراسم تشییع با شکوه خاصی آغاز خواهد شد و جمعیت عزادار، پیکرهای مطهر را در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) همراهی خواهند کرد.

وی تأکید کرد: در این مراسم، نماز بر پیکر مطهر توسط یکی از مراجع عظام تقلید اقامه خواهد شد تا این آیین عبادی و سیاسی به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد.

پورجمشیدیان در خصوص برنامه‌های پس از مراسم تشییع در قم تصریح کرد: طبق هماهنگی‌های انجام شده و برنامه‌ریزی‌های لجستیکی، پیکرهای مطهر پس از انجام مراسم وداع در قم و طواف در حرم مطهر کریمه اهل بیت (س)، فردا شب جهت انجام مراسم به نجف اشرف منتقل خواهند شد.

دبیر ستاد ملی آئین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قم با اشاره به برگزاری مراسم تشییع در تهران و برخی محدودیت‌های پیش‌آمده در مسیر حرکت جمعیت، ضمن عذرخواهی از مردم اظهار کرد: حفظ ایمنی، امنیت و سلامت مردم، اولویت غیرقابل‌انکار ما در تمامی مراحل اجرایی است و به همین دلیل در تهران نتوانستیم مراسم را از شرقی‌ترین نقطه آغاز کنیم و ناچاراً مسیر از اواسط خیابان آزادی تعریف شد که بابت این تغییرات و سختی‌های احتمالی، از مردم شریف تهران و تمامی میهمانانی که در مراسم حضور داشتند، صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم.

وی در پایان از تمامی نهادهای خدمت‌رسان و نیروهای مردمی خواست تا با حفظ انسجام، همکاری لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم در قم به عمل آورند.