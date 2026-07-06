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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

پیکر رهبر شهید انقلاب ساعات ابتدایی سه شنبه به قم می‌رسد

پیکر رهبر شهید انقلاب ساعات ابتدایی سه شنبه به قم می‌رسد

قم- دبیر ستاد ملی آئین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، با اعلام جزئیات نهایی مراسم در شهر مقدس قم، از ورود پیکرهای مطهر به مسجد مقدس جمکران در ساعات ابتدایی بامداد سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران آخرین هماهنگی‌های ستاد ملی برای برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در قم را تشریح کرد و اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت گرفته، پیکرهای مطهر امام شهید و خانواده مکرم ایشان پیش از اقامه نماز صبح روز سه‌شنبه به مسجد مقدس جمکران خواهند رسید تا فضای لازم برای وداع مردم قم و خیل عظیم زائران فراهم شود.

دبیر ستاد ملی آئین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با اشاره به جزئیات مراسم در شهر قم گفت: پس از حضور پیکرها در مسجد مقدس جمکران، مراسم تشییع با شکوه خاصی آغاز خواهد شد و جمعیت عزادار، پیکرهای مطهر را در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) همراهی خواهند کرد.

وی تأکید کرد: در این مراسم، نماز بر پیکر مطهر توسط یکی از مراجع عظام تقلید اقامه خواهد شد تا این آیین عبادی و سیاسی به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد.

پورجمشیدیان در خصوص برنامه‌های پس از مراسم تشییع در قم تصریح کرد: طبق هماهنگی‌های انجام شده و برنامه‌ریزی‌های لجستیکی، پیکرهای مطهر پس از انجام مراسم وداع در قم و طواف در حرم مطهر کریمه اهل بیت (س)، فردا شب جهت انجام مراسم به نجف اشرف منتقل خواهند شد.

دبیر ستاد ملی آئین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قم با اشاره به برگزاری مراسم تشییع در تهران و برخی محدودیت‌های پیش‌آمده در مسیر حرکت جمعیت، ضمن عذرخواهی از مردم اظهار کرد: حفظ ایمنی، امنیت و سلامت مردم، اولویت غیرقابل‌انکار ما در تمامی مراحل اجرایی است و به همین دلیل در تهران نتوانستیم مراسم را از شرقی‌ترین نقطه آغاز کنیم و ناچاراً مسیر از اواسط خیابان آزادی تعریف شد که بابت این تغییرات و سختی‌های احتمالی، از مردم شریف تهران و تمامی میهمانانی که در مراسم حضور داشتند، صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم.

وی در پایان از تمامی نهادهای خدمت‌رسان و نیروهای مردمی خواست تا با حفظ انسجام، همکاری لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم در قم به عمل آورند.

کد مطلب 6880889

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