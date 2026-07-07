شهرام یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم «جاماندگان تشییع پیکر قائد شهید امت» روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰ با حضور مردم و هیئتهای مذهبی در شهرستان سنقروکلیایی برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مراسم از میدان سپاه سنقر آغاز میشود و شرکتکنندگان با حرکت به سمت صحن حرم مطهر امامزاده احمد (ع)، در آیینی معنوی یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی خواهند داشت.
فرمانده سپاه شهرستان سنقروکلیایی با دعوت از عموم مردم برای حضور در این برنامه، تصریح کرد: این مراسم فرصتی برای افرادی است که امکان حضور در آیین تشییع تهران را نداشتهاند تا ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز کرده و با آرمانهای ایشان تجدید میثاق کنند.
یاری خاطرنشان کرد: این آیین با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان برگزار میشود و فضایی برای همدلی و حضور عاشقان انقلاب اسلامی فراهم خواهد کرد.
وی در پایان گفت: شرکتکنندگان پس از پایان مراسم، مهمان سفره موقوفات شهرستان سنقروکلیایی در حرم مطهر امامزاده احمد (ع) خواهند بود.
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