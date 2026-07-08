آخرین وضعیت فرودگاه بندرعباس و پروازها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان اعلام کرد: پیرو حمله ناجوانمردانه شب گذشته در شهر بندرعباس، بدینوسیله اعلام میگردد که هیچگونه آسیبی به زیر ساخت ها و تجهیزات فرودگاه بینالمللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس وارد نشده است و تمامی بخشهای فرودگاه آماده ارائه خدمات هستند.
در راستای رعایت دستورالعملهای امنیت پرواز و مدیریت فضای پروازی کشور، وضعیت پروازهای امروز به شرح زیر اعلام میگردد:
۱. پرواز هواپیمایی کیشایر صبح امروز به مقصد مشهد مقدس لغو گردید.
۲. در خصوص پروازهای شرکت هواپیمایی سپهران، تا این لحظه هیچگونه اعلام رسمی مبنی بر ابطال دریافت نشده است.
از تمامی مسافران گرامی درخواست میشود پیش از عزیمت به فرودگاه، جهت کسب آخرین اطلاعات پرواز، با سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس به شماره تلفن ۱۹۹ تماس حاصل نمایند.
اولویت نخست، حفظ ایمنی و آرامش مسافران عزیز است و هرگونه تغییر در برنامه پروازی بلافاصله اطلاعرسانی خواهد شد.
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