ورود دیوان محاسبات به ترک فعل وزارت نفت در ایجاد سامانه مدیریت انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات در اجرای وظایف قانونی، روند اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت را مورد بررسی قرار داده و گزارش اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت ایجاد سامانه و استقرار تجهیزات پایش و سنجش را از وزارت نفت مطالبه کرده‌است.

باتوجه به تکلیف قانونی وزارت نفت برای راه‌اندازی این سامانه با هدف رصد لحظه‌ای جریان نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سراسر زنجیره تا پایان سال دوم برنامه هفتم، عدم اجرای این حکم دارای ضمانت اجرای قانونی بوده و مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

دیوان محاسبات تا حصول نتیجه، پیگیری اجرای کامل این حکم قانونی را از تمامی دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد داد.