طرح «شجره طیبه» در خوانسار گامی برای حمایت از نیازمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین رنجبر ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر به شهرستان خوانسار اظهار کرد: خداوند متعال توفیق داد امروز در خدمت مردم خوب، متدین، انقلابی و ولایت‌مدار خوانسار باشیم.



وی افزود:جلسه شورای زکات شهرستان برگزار شد و پس از آن در یکی از روستاهای ارزشمند شهرستان، در جمع مردم متدین و انقلابی که از زکات‌دهندگان برتر خوانسار هستند، حضور یافتیم. همچنین از زکات‌دهندگان برتر و افرادی که سال گذشته در طرح «شجره طیبه» مشارکت داشتند، تجلیل به عمل آمد.



رئیس زکات استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح «شجره طیبه» در سراسر استان تصریح کرد: این طرح در تمامی شهرستان‌های استان در حال اجراست و تاکنون ۱۰ هزار اصله درخت به این طرح اختصاص یافته است.



وی ادامه داد: در قالب این طرح، باغداران به اختیار خود بخشی از درختان یا محصول باغ‌هایشان را به نیازمندان همان منطقه اختصاص می‌دهند که این اقدام ارزشمند علاوه بر ترویج فرهنگ زکات، به حمایت از اقشار کم‌برخوردار نیز کمک می‌کند.



حجت‌الاسلام رنجبر خاطرنشان کرد: خوشبختانه این طرح در شهرستان خوانسار با موفقیت اجرا شده است و امیدواریم سال آینده با حضور دوباره در این شهرستان، شاهد مشارکت همه باغداران و اجرای گسترده‌تر این طرح ارزشمند در تمامی باغات منطقه باشیم.