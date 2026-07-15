https://mehrnews.com/x3czrx ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۶ کد مطلب 6889474 استانها قزوین استانها قزوین ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۶ صد و سی و هشتمین شب حماسه در تاکستان قزوین- صد و سی و هشتمین شب حماسه با حضور مردم ولایتمدار تاکستان در سنگر خیابان رقم خورد. دریافت 5 MB کد مطلب 6889474 کپی شد مطالب مرتبط حماسه اقتدار مرزداران بیله سوار سلماسیها در شب های اقتدار ملی همچنان در خیابان حضور دارند قیام پرشور مردم ارومیه در حمایت از وطن، رهبری و انقلاب حضور مردم آوج در صدوسیوهشتمین شب ضیاءآباد در شب ۱۳۸ «سنگر خیابان»؛ تداوم حضور مردمی در حمایت از ایران تجمع مردم آبیک در شب ۱۳۸ «سنگر خیابان» در حمایت از ایران مهرگان؛ صدوسیوهشتمین شب حضور مردم در «سنگر خیابان» برچسبها تاکستان تجمع مردمی جنگ رمضان
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