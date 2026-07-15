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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۶

صد و سی و هشتمین شب حماسه در تاکستان

صد و سی و هشتمین شب حماسه در تاکستان

قزوین- صد و سی و هشتمین شب حماسه با حضور مردم ولایتمدار تاکستان در سنگر خیابان رقم خورد.

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کد مطلب 6889474

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