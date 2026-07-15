https://mehrnews.com/x3czr4 ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۲ کد مطلب 6889451 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۲ قیام پرشور مردم ارومیه در حمایت از وطن، رهبری و انقلاب ارومیه - مردم ارومیه در موج یکصد و سی و هفتم شب های مقاومت ملی با آرمان های رهبری و انقلاب تجدید بیعت کردند. دریافت 27 MB کد مطلب 6889451 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع صد و سی و هفتم از خونخواهی رودسری ها در میدان موج یکصد و سی و هفتم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب صد و سی و هفتمین حماسه حضور مردم آستانه اشرفیه در خیابان صد و سی و هشتمین شب حماسه در تاکستان مشهدی ها در تجمعات شبانه از آخرین وداع با رهبر شهید روایت می کنند برچسبها ارومیه تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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