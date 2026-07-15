قیام پرشور مردم ارومیه در حمایت از وطن، رهبری و انقلاب

ارومیه - مردم ارومیه در موج یکصد و سی و هفتم شب های مقاومت ملی با آرمان های رهبری و انقلاب تجدید بیعت کردند.