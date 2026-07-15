https://mehrnews.com/x3czr8 ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۳ کد مطلب 6889455 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۳ سلماسیها در شب های اقتدار ملی همچنان در خیابان حضور دارند ارومیه - در این فیلم تجمع باشکوه مردم سلماس را در لبیک به ندای رهبری می بینید. دریافت 22 MB کد مطلب 6889455 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و هفتمین حماسه حضور مردم آستانه اشرفیه در خیابان اجتماع صد و سی و هفتم از خونخواهی رودسری ها در میدان صد و سی و هشتمین شب حماسه در تاکستان موج یکصد و سی و هفتم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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