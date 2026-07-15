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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۳

سلماسی‌ها در شب های اقتدار ملی همچنان در خیابان حضور دارند

سلماسی‌ها در شب های اقتدار ملی همچنان در خیابان حضور دارند

ارومیه - در این فیلم تجمع باشکوه مردم سلماس را در لبیک به ندای رهبری می بینید.

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کد مطلب 6889455

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