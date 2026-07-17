«مازراتی» در اکران پاییز سینماها

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان محمدپور و جواد نوروزبیگی که در همکاری قبلی‌شان ساخت فیلم «سلام بمبئی» را در کارنامه دارند، این بار و با نزدیک شدن به پایان مراحل فنی تولید، فیلم سینمایی «مازراتی» را از آغاز مهر روی پرده می‌برند. پخش این اثر بر عهده فیلمیران است.

پژمان جمشیدی، یکتا ناصر، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، غلامرضا نیکخواه، علیرضا استادی، خشایار راد، عطیه شایان و معصومه محمدپور از بازیگران اصلی «مازراتی» هستند.

«مازراتی» داستان یک راننده تاکسی با بازی پژمان جمشیدی است که با یک ماشین مازراتی تصادف می‌کند و اتفاقات عجیبی برایش می‌افتد.

تهیه‌کنندگی این اثر را امیرحسین نوروزبیگی و قربان محمدپور بر عهده دارند.