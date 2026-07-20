واکنش ترامپ به افزایش تلفات نظامیان آمریکایی در تجاوز به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امرو دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال به افزایش تلفات نظامیان تروریست کشورش در تجاوز به ایران واکنش نشان داد.

رئیس جمهور آمریکا که نمی تواند عصبانیت خود را از هلاکت نظامیان تروریست کشورش در تجاوز غیرقانونی به ایران مخفی نگه دارد، مدعی شد: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را به قتل برساند، بهای آن را چندین برابر خواهد پرداخت! این دستور به «پیت هگ‌سث» (وزیر جنگ)، «دنیل کین» (رئیس ستاد مشترک ارتش) و تمامی فرماندهان نظامی ابلاغ شده است.

این در حالیست که خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر اذعان کرد که تعداد نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ با ایران به ۱۷ تن افزایش یافته است.

وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرده بود که تعداد زخمی ها در میان نظامیان این کشور در پی تجاوز به ایران به ۴۲۷ تن افزایش یافته است.

این در حالی است که انتشار آمار رسمی تلفات نظامیان آمریکایی در جریان عملیات های موشکی و پهپادی ایران در منطقه به شدت ممیزی می شود.

به تازگی نیز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرده است: یک موشک ایرانی جمعه گذشته توانست با وجود رهگیری بیشتر موشک‌ها، از پدافند هوایی اردن عبور کند.