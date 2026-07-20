  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

قرارداد وینگر پرسپولیس تمدید شد

قرارداد وینگر پرسپولیس تمدید شد

با اعلام باشگاه پرسپولیس، قرارداد محمد عمری وینگر این تیم تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمدعمری که تا ۳ سال دیگر با سرخپوشان قرارداد دارد، امروز (دوشنبه ۲۹ تیر) در ساختمان مرکزی باشگاه با دکتر پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نشست و گفتگوی صمیمانه داشت.

وینگر راست جوان سرخ‌ها از جمله پدیده‌های ارزشمند معرفی‌شده از آکادمی فوتبال پرسپولیس است که نخستین بار با درخشش چشمگیر و گلزنی‌های متوالی در تیم جوانان باشگاه چهره شد و توانست با شایستگی به تیم بزرگسالان راه یابد.

او از جمله بازیکنان برگزیده سرمربی جدید تیم است که با توجه به توانمندی‌هایش می‌تواند در دوران تحول سرخ‌ها، نقش مهم و کلیدی ایفا کند.

مدیرعامل باشگاه و محمد عمری، امروز درباره فصل پیش رو، شرایط تیم و انتظارات هواداران گفتگوی صمیمانه داشتند.

کد مطلب 6893850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها