https://mehrnews.com/x3cCq7 ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۶ کد مطلب 6894207 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۶ میدانداری مردم خمین در صد و چهل و دومین قرار عاشقی خمین- در این ویدئو میدانداری مردم خمین در صد و چهل و دومین قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6894207 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهلویکمین شب مقاومت مردم محلات در شب شهادت حضرت رقیه(س) موج ۱۴۱ اجتماع حماسی ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه حماسهای دیگر در گالیکش؛ اجتماع شبانه به ایستگاه صدو چهل و دوم رسید ۱۴۱ شب ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در حمایت از رهبری نوای وحدت در قلب گلستان طنینانداز شد برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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