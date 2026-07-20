به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (دوشنبه، ۲۹ تیر) برای فعالان دریایی در استان بوشهر هشدار تلاطم آبهای خلیج فارس صادر شده است.
وی افزود: نقشههای هواشناسی نشان میدهد از امروز تا روز جمعه (۲ مرداد)، ارتفاع موج در آبهای خلیج فارس میتواند به ۱۸۰ سانتیمتر برسد؛ از اینرو به شناورهای سبک، قایقهای صیادی و تفریحی توصیه میشود از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
اصغری بیان کرد: بر اساس پیشبینیها، تا روز جمعه فعالیت ناپایداریهای موسمی در ساعات بعدازظهر افزایش خواهد یافت و رگبارهای محلی باران در جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و همچنین جنوب استان کرمان رخ خواهد داد که میتواند موجب طغیان رودخانههای فصلی شود.
وی ادامه داد: از امروز تا پایان هفته با نفوذ موج جدید و حاکمیت بادهای شمالی از سمت دریا به خشکی، علاوه بر کاهش دمای هوا در یکسوم شمالی کشور از جمله تهران، شرایط برای وقوع بارندگی شمالغرب کشور، در ارتفاعات البرز مرکزی، سواحل شمالی و مناطق شمال شرق کشور فراهم خواهد شد.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: امروز بعدازظهر و عصر، ساکنان استان گلستان بهویژه در گرگان، علیآباد، مینودشت و آزادشهر باید بارندگیهای نسبتاً شدید را جدی بگیرند، زیرا احتمال وقوع سیلاب در این مناطق وجود دارد.
وی یادآور شد: فردا (سهشنبه، ۳۰ تیر) یکی از اوجهای بارندگی در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رخ خواهد داد و از هماکنون به ساکنان شهرستانهای درگز، کلات نادر، چناران، مشکان، مشهد و دیگر مناطق تحت تأثیر توصیه میشود هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و تا حد امکان از تردد در مسیرهای پرخطر خودداری کنند.
اصغری گفت: امروز وزش باد در خراسان شمالی شدید خواهد بود و از شهروندان درخواست میشود خودروهای خود را در محلهای ایمن پارک کنند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.
این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به وضعیت دریای خزر خاطرنشان کرد: به ساکنان و گردشگران سواحل دریای خزر هشدار داده میشود که امروز و فردا از شنا، تردد با قایقهای سبک و تفریحی و همچنین فعالیتهای شیلاتی در دریا خودداری کنند، زیرا ارتفاع موج در این منطقه میتواند به سه متر برسد.
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