حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش دمای هوای استان تهران تا پایان هفته خبر داد و گفت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی، از فردا روند کاهش نسبی دما در سطح استان آغاز می‌شود و این شرایط تا روزهای پنج‌شنبه و جمعه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دمای هوا در این مدت به‌ویژه در کلانشهر تهران بین دو تا سه درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد و از روز جمعه به بعد، روند افزایش دما آغاز خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده تصریح کرد: طی ۴۸ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش وزش باد خواهد بود و تا اواخر روز سه‌شنبه، به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی ادامه داد: از روز چهارشنبه تا جمعه نیز با عبور یک موج بارشی، در نیمه شمالی استان به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات، افزایش ابر، وزش باد و در برخی ساعات رگبار باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، از شهروندان خواست با صرفه‌جویی در مصرف برق، به حفظ پایداری شبکه در روزهای پیش‌رو کمک کنند.