فیلمبرداری «مازراتی» با بازی پژمان جمشیدی تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم کمدی اجتماعی «مازراتی» ششمین ساخته قربان محمدپور به پایان رسید.
پژمان جمشیدی، یکتا ناصر، بیژن بنفشهخواه، نعیمه نظامدوست، غلامرضا نیکخواه، علیرضا استادی، خشایار راد، عطیه شایان و معصومه محمدپور از بازیگران اصلی «مازراتی» هستند.
سایر بازیگران این فیلم مرجان قمری، ایمان براتپور، پریسا رضایی، النا حیدری، نازنین رضوانی، نگین صفری جم، نگار بابایی، حسن خزایی، نسرین سرابندی، کسری عبدالله پور، آسمان صادقی، احمد تهرانی و مرتضی صالحی هستند.
«مازراتی» داستان یک راننده تاکسی است که در بازی با یک ماشین مازراتی تصادف میکند و اتفاقات عجیبی برایش میافتد.
تهیهکنندگی این اثر را امیرحسین نوروزبیگی و قربان محمدپور برعهده دارند. جواد نوروزبیگی مشاور تهیهکننده این پروژه و علی مردانه به عنوان مجری طرح و انتخاب بازیگر این فیلم هستند.
دیگر عوامل «مازراتی» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، تدوین: میثم مولایی، صداگذاری: علیرضا علویان، موسیقی: امیر توسلی، مدیر هنری: مجید لیلاجی، گریم: مهدی صیاد، صدابردار: فرزین زند، طراح صحنه: علیرضا میرانجام، طراح لباس: یامور جهاندیده، جانشین تهیهکننده: عادل معصومیان، مدیر تولید: آرش نجفی، مشاور پروژه: فاطمه قدیری نژادیان، مدیر تدارکات: کاظم نامنی، فیلمبردار: محمد نادر قشلاقی، عکاس: علی محمدپور، سرمایه گذاران: رضا فتحالهیپور، کیان رحیم زاده و امیرحسین نوروزبیگی، حامی مالی: صنایع خودروسازی ایلیا.
قربان محمدپور و جواد نوروزبیگی در همکاری قبلیشان ساخت فیلم «سلام بمبئی» را در کارنامه دارند.
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