کشت سورگوم در بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی زهک

محمد لکزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از توسعه کشت سورگوم در بیش از ۸۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: این گیاه با توجه به نیاز آبی کم و سازگاری با اقلیم منطقه، گزینه‌ای راهبردی برای تامین علوفه و پایداری معیشت کشاورزان است.

مدیرجهاد کشاورزی زهک اظهار داشت: کشت سورگوم در شهرستان زهک دارای سابقه دیرینه است و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، هر ساله بخشی از اراضی کشاورزی به این محصول اختصاص می‌یابد تا نیاز دامداران به علوفه سبز تامین شود.

وی با اشاره به بازه زمانی کشت و برداشت این محصول بیان کرد: عملیات کشت سورگوم از اواخر اسفندماه آغاز و تا اواخر اردیبهشت‌ماه ادامه می‌یابد که در طول دوره رشد، امکان ۲ تا ۳ چین برداشت وجود دارد.

لکزایی ادامه داد: سورگوم به دلیل عملکرد مطلوب، میانگین ۶۵ تا ۷۰ تن در هکتار علوفه تولید می‌کند که علاوه بر ارزش غذایی بالا برای خوراک دام، به عنوان بخشی از برنامه تناوب زراعی در منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی از حمایت‌های ترویجی و تامین نهاده‌ها خبر داد و افزود: در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی در سال زراعی جاری، بذر اصلاح‌شده سورگوم میان بهره‌برداران و کشاورزان شهرستان زهک توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی زهک با تاکید بر مزیت‌های اقتصادی و زراعی این محصول تصریح کرد: سورگوم به عنوان یک گزینه پایدار و سودآور، نقش موثری در افزایش درآمد کشاورزان و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

وی گفت: یکی از ویژگی‌های بارز سورگوم، مقاومت بالا در برابر شرایط آب و هوایی سخت و مناطق کم‌باران است. این گیاه در مقایسه با سایر غلات، راندمان مصرف آب بهینه‌تری دارد و به دلیل تحمل بالا نسبت به شوری آب، برای کشت در اراضی منطقه بسیار مناسب است.

لکزایی در پایان با تاکید بر تداوم اقدامات آموزشی خاطرنشان کرد: به منظور آگاهی‌بخشی به کشاورزان و ترویج کشت‌های کم‌آب‌بر و اقتصادی، کلاس‌های آموزشی مستمری برای بهره‌برداران برگزار می‌شود تا ضمن ارتقای دانش فنی، روند تغییر الگوی کشت به سمت محصولات سازگار با اقلیم سیستان تسریع شود.