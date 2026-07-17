اعتماد به دشمن خطای راهبردی است؛ باید با قدرت از منافع ملی دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی، در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به دیدگاههای مختلف درباره جنگ و مذاکره، اظهار کرد: در میان دلسوزان انقلاب اسلامی دو نوع نگاه وجود دارد که هر دو از سر خیرخواهی برای مردم و نظام است، اما مبانی و نتایج متفاوتی دارند.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان، گفت: نگاه نخست، بر محاسبات صرفاً مادی و کوتاهمدت استوار است و با خوشبینی به دشمن، مذاکره و توافق را راهحل مشکلات میداند. در این نگاه، اعتماد به وعدههای دشمن و بزرگنمایی توان نظامی و اقتصادی قدرتهای خارجی، موجب میشود برخی حتی مذاکره از موضع ضعف را نیز بپذیرند و به امضای طرف مقابل دلخوش باشند، در حالی که ممکن است منافع ملی کشور تأمین نشود.
قدرت خداوند فراتر از باور بشر و قدرت های دنیایی است
وی افزود: در مقابل، نگاه دوم بر معارف الهی، سنتهای الهی و تجربه تاریخی استوار است. در این دیدگاه، قدرت خداوند فراتر از محاسبات مادی بوده و وعدههای الهی حق است؛ از این رو، علاوه بر ظرفیتهای مادی، باید عوامل معنوی و الهی نیز در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: صاحبان این نگاه با توجه به سابقه دشمن در بدعهدی و جنایت، نسبت به او خوشبین نیستند و در عین حال به قدرت و ظرفیت مردم ایمان دارند و معتقدند ملت ایران میتواند در شرایط سخت، حماسه و معجزه بیافریند. از این منظر، مذاکره زمانی معنا دارد که از موضع اقتدار و در چارچوب تأمین منافع ملی انجام شود و هرگونه توافق نیز باید همراه با اقدام متقابل و مرحلهبهمرحله باشد، نه اینکه مانند برخی تجربههای گذشته، امتیازات داده شود اما دستاوردی برای کشور حاصل نشود.
آیتالله محامی با اشاره به دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: امام خمینی(ره) با تکیه بر معارف دینی و شناخت دقیق دشمن، همین نگاه دوم را دنبال میکردند و رهبر معظم انقلاب نیز همان مسیر را ادامه دادند و فرزند ایشان هم در همین مسیر اند.
باید به دشمن پاسخ محکم و بازدارنده داده شود
وی با اشاره به اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی گفت: دشمنان حتی در شرایطی که توافقاتی میان ایران و آمریکا وجود داشت، به تعهدات خود پایبند نماندند و با انجام حملات و اقدامات خصمانه، بار دیگر نشان دادند که قابل اعتماد نیستند و نمیتوان بر وعدههای آنان تکیه کرد.
امام جمعه زاهدان تأکید کرد: جمهوری اسلامی باید در برابر هرگونه اقدام خصمانه، پاسخ متناسب و بازدارنده داشته باشد تا دشمن هزینه اقدامات خود را بپردازد و از تکرار تجاوز جلوگیری شود؛ چشم در برابر چشم و گرفتن تلفات از دشمن.
وی همچنین با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی کشور، بر استفاده از موقعیت راهبردی تنگه هرمز در چارچوب منافع ملی تأکید کرد.
آیتالله محامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به قطعیهای آب و برق، از مسئولان خواست عدالت را در توزیع خدمات رعایت کنند و میان مناطق مختلف شهر تفاوتی قائل نشوند. وی همچنین از مردم خواست با اصلاح الگوی مصرف و صرفهجویی، در مدیریت منابع آب و انرژی همکاری کنند.
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