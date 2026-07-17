ضرورت تداوم فرهنگ مقاومت تا رفع کامل تهدیدهای استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حیدرعلی راشکی، در خطبههای نماز جمعه این هفته زهک حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای اخیر را نشانه انسجام ملی و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: این حضور باشکوه، پیام روشنی از پایبندی ملت ایران به فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت برای جهانیان داشت.
امام جمعه زهک، با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، عزتخواهی و مقاومت، سرمایه اصلی ملت ایران است، افزود: ملت ایران با الهام از مکتب امام حسین (ع)، در برابر زورگویی و سلطهطلبی ایستادگی کرده و حفظ عزت و استقلال کشور را بر هرگونه سازش ترجیح میدهد.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایتهای دشمنان، تصریح کرد: برخورد با عاملان این جنایتها باید از مسیرهای قانونی و بینالمللی دنبال شود و جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق ملت ایران، از همه ظرفیتهای مشروع خود بهره خواهد گرفت.
اعتماد به دشمن نتیجهای جز نقص تعهدات نداشته است
حجتالاسلام راشکی با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا در توافقهای گذشته گفت: تجربه نشان داده اعتماد به دشمن نتیجهای جز افزایش فشارها و نقض تعهدات نداشته است؛ از اینرو، حفظ هوشیاری، تقویت توان داخلی و تکیه بر ظرفیتهای ملی، مهمترین راهبرد در برابر سیاستهای خصمانه دشمنان است.
وی همچنین از تلاش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت کشور قدردانی کرد و بر ضرورت حفظ امنیت منطقه با همکاری کشورهای منطقه و بدون دخالت قدرتهای فرامنطقهای تأکید کرد.
امام جمعه زهک در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته بهزیستی، از خدمات کارکنان این نهاد در حمایت از اقشار آسیبپذیر تقدیر کرد و خواستار توجه بیشتر به مشکلات محرومان شد.
وی همچنین با اشاره به قطعیهای برق در سیستان و بلوچستان، از مسئولان خواست با توجه به شرایط اقلیمی، گرمای شدید و گردوغبار، برنامهریزی مناسبتری برای مدیریت خاموشیها داشته باشند. راشکی از مردم نیز خواست با صرفهجویی در مصرف برق، در حفظ پایداری شبکه برق همکاری کنند.
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