  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۰

معنویت تمدنی در منظومه فکری شهید خامنه‌ای

معنویت تمدنی در منظومه فکری شهید خامنه‌ای

نشست علمی معنویت تمدنی در منظومه فکری شهید خامنه‌ای به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی معنویت تمدنی در منظومه فکری امام خامنه‌ای شهید به همت گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست با حجت الاسلام محمدجواد رودگر به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام دکتر علی فضلی به عنوان دبیر جلسه مطالب خود را ارائه خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه ٢۸ تیر ماه ۱۴۰۵، ساعت ۸ صبح به نشانی قم، سالن حکمت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود و علاقه مندان می توانند مباحث را به صورت برخط از طریق لینک skyroom.online/ch/iict/hekmat2 دنبال کنند.

کد مطلب 6891117
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها