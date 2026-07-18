به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی معنویت تمدنی در منظومه فکری امام خامنه‌ای شهید به همت گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست با حجت الاسلام محمدجواد رودگر به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام دکتر علی فضلی به عنوان دبیر جلسه مطالب خود را ارائه خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه ٢۸ تیر ماه ۱۴۰۵، ساعت ۸ صبح به نشانی قم، سالن حکمت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود و علاقه مندان می توانند مباحث را به صورت برخط از طریق لینک skyroom.online/ch/iict/hekmat2 دنبال کنند.