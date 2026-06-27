وضعیت معنویت انیمیشن کودکان در سه الگوی، دیزنی، پیکسار و جیبلی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی معنویت در انیمیشن کودک، نقد سه الگوی جهانی (دیزنی، پیکسار و جیبلی) و امکان صورت‌بندی ایرانی به همت دبیرخانه همایش ملی کودک، عرفان و سلامت معنوی و با همکاری موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

آزاده مدنی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و طراح صحنه انیمیشن به عنوان ارائه دهنده، علی محمدی هوشیار، استادیار گروه جریان شناسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ناقد و حجت الاسلام علی فضلی دانشیار گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان دبیر نشست سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ به نشانی قم، موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.