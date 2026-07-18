تخصیص ۴۰۰ مگاوات برق بیشتر برای بخش صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، جلسه مشترک تأمین برق صنعت با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس علی آبادی، وزیر نیرو و معاونین دو وزارتخانه برگزار شد و در این جلسه، هر دو وزیر بر لزوم تأمین برق بیشتر برای صنایع با استفاده از مدیریت مصرف در بخش خانگی تأکید کردند.
بر اساس این گزارش، در بیانیه مشترکی که پس از این جلسه صادر شد، از عموم مردم خواسته شد با توجه به آسیبدیدگی نیروگاهها و خطوط انتقال در جنگ تحمیلی، با صرفهجویی و مدیریت مصرف، برای تأمین برق صنایع به عنوان بخش مولد کشور همکاری بیشتری داشته باشند.
این گزارش میافزاید: در این جلسه مقرر شد ۴۰۰ مگاوات برق بیشتری برای شهرکهای صنعتی تأمین گردد. همچنین در خصوص چگونگی مدیریت برق شهرکها، قرار شد هر دو وزارتخانه با هماهنگی یکدیگر توزیع این برق را مدیریت کنند و تأکید گردید برای تأمین برق صنایع، علاوه بر استفاده از نیروگاههای موجود، برق نیروگاههایی که تا پایان تابستان وارد مدار میشوند نیز در اختیار صنایع قرار گیرد.
بنا بر این گزارش، هر دو وزیر تأکید کردند صنایعی که برق خود را از بازار بورس سبز و برق آزاد تأمین میکنند، معادل برق خریداریشده به هیچ وجه مشمول قطع برق نشوند. همچنین از صنایعی که به شرکتهای تولیدکننده برق بدهکار هستند، خواسته شد پرداخت بدهی خود را انجام دهند تا در اولویت محدودیت قرار نگیرند.
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