به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، دومین جلسه هماهنگی برنامههای مدیریت مصرف صنایع با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، معاون برنامهریزی و توسعه کسبوکار وزارت صمت، مدیرانعامل شرکتهای توانیر و مدیریت شبکه برق ایران، رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سایر مدیران ارشد دو وزارتخانه در محل شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد. در این جلسه آخرین وضعیت شبکه برق کشور و تراز تولید و مصرف برق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش در جلسه هماهنگی مدیریت مصرف برق صنایع با حضور مقامات ارشد وزارتخانههای نیرو و صمت علاوه بر تأکید به تأمین برق صنایع مطابق قانون، یادآوری شد که صنایع انرژیبر موظف به احداث نیروگاههای اختصاصی (حرارتی و تجدیدپذیر) هستند. مطابق تصمیمات اتخاذ شده، عدم پایبندی به تعهدات قانونی، این صنایع را در اولویت برنامههای مدیریت مصرف (قطعی برق) قرار خواهد داد.
طرفین بر ضرورت تأمین برق صنایع مطابق قانون تاکید کرده و در عین حال مقرر شد تمهیدات لازم جهت کنترل حداکثری بازار بهکار گرفته شود.
بنابر اعلام معاون برق و انرژی وزارت نیرو با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده در تابلوهای برق سبز، برق آزاد و گواهی صرفهجویی پیشبینی میشود صنایع امسال نسبت به سال گذشته از وضعیت بهتری در تأمین برق برخوردار باشند. این موضوع مشروط به استفاده بهینه مشترکین صنعتی از ظرفیتهای ایجاد شده است.
شایان ذکر است؛ مطابق ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژیبر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی احداث کنند.
در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار میگیرد.
