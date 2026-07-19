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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۶

تبادل آتش شدید میان نظامیان هند و پاکستان

تبادل آتش شدید میان نظامیان هند و پاکستان

یک شبکه هندی به تبادل آتش شدید میان نظامیان این کشور و پاکستان در مرزهای منطقه کشمیر اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه هندی ان دی تی وی گزارش داد که تبادل آتش شدید میان نیروهای این کشور و پاکستان در خط نظارتی محور راجاوری در کشمیر به مدت ۲ ساعت به طول انجامید.

بر اساس این گزارش، نظامیان هندی مانع عبور عناصر مهاجم از مرزهای این کشور شدند.

این حادثه بزرگترین تبادل آتش میان نظامیان هند و پاکستان از زمان اعلام آتش بس در می ۲۰۲۵ در پی تشدید تنش های نظامی دو جانبه به شمار می رود.

هند در آوریل ۲۰۲۵ یک عملیات نظامی در کشمیر بعد از وقوع انفجار در شهر پهلگام آغاز کرد و مواضع عناصر مسلح در داخل خاک پاکستان را هدف قرار داد. همین موضوع باعث وقوع درگیری میان نظامیان دو کشور شد.

کد مطلب 6892138

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      1 1
      پاسخ
      نمیدانم چرا این دو کشوررا اینقدر دوست دارم دلم نمیخواد بینشون اختلاف بوجود بیادهمسایه های خوب ما

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