به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه پاکستان، در پاسخ به سوال رسانه‌ها مبنی بر واکنش اسلام آباد به بیانیه وزارت امور خارجه هند، طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: پاکستان بیانیه بی‌ اساس وزارت امور خارجه هند در مورد اقدامات مشروع، هدفمند و متناسب پاکستان علیه زیرساخت‌ های تروریستی در افغانستان را رد می‌ کند. این بیانیه نامعقول توسط کشوری صادر شده است که از نظر تاریخی با نقض منشور سازمان ملل متحد، در حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای همسایه خود دخالت کرده و آن را تضعیف کرده است و همچنان به سرکوب حق تعیین سرنوشت کشمیری‌ ها در جامو و کشمیر اشغالی، با نقض قطعنامه‌ های مربوطه سازمان ملل ادامه می‌دهد.

وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه اضافه کرد: هند همچنین به طور فعالانه ای به گروه‌ های تروریستی که از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می‌ کنند، کمک کرده و حمایت مالی می‌ کند؛ موضوعی که نقض تحریم‌ های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمار می آید. اتهامات بی‌اساس و بیانیه‌های تحریک‌آمیز آن علیه پاکستان نباید مورد توجه قرار گیرد. ما تمام اقدامات مناسب را برای حفظ امنیت و ایمنی شهروندان خود مطابق با قوانین بین‌المللی انجام می‌دهیم.