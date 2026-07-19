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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۳

پس‌لرزه‌های جنگ ایران؛ذخایر نفت آمریکا به پایین‌ترین حد طی ۴۳ سال رسید

پس‌لرزه‌های جنگ ایران؛ذخایر نفت آمریکا به پایین‌ترین حد طی ۴۳ سال رسید

اوراسیا دیلی در گزارشی تاکید کرد که تنش ها در منطقه باعث شده ذخایر نفتی آمریکا به پایین ترین حد طی ۴۳ سال گذشته برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اوراسیا دیلی در خصوص کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا نوشت، طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا ذخایر راهبردی نفت این کشور به ۳۱۹ میلیون بشکه کاهش یافت. این پایین‌ترین سطح از ذخایر راهبردی طی ۴۳ سال گذشته یعنی از سال ۱۹۸۳ به شمار آمده و ۲۷ میلیون بشکه کمتر از پایین‌ترین سطح آن در دوران جو بایدن است. در آن زمان، کاخ سفید نیز پس از آغاز عملیات نظامی روسیه و اعمال تحریم‌های غرب علیه مسکو، مقداری از ذخایر خود را برای حمایت از قیمت نفت فروخت.

بر اساس این گزارش، این بار آمریکا به دنبال کاهش پیامدهای جنگ با ایران است. این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی توافق کرده است که ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر خود را برای مهار قیمت‌های جهانی بفروشد.

ایگور یوشکوف، تحلیلگر ارشد صندوق ملی امنیت انرژی روسیه تاکید کرد: با بسته شدن دوباره تنگه هرمز این الگوی برداشت با هدف مهار افزایش قیمت نفت در حال تکرار است. آمریکا هنوز مقادیر قابل توجهی نفت دارد، اما هر بار که گزارش می‌شود ذخایر آن به پایین‌ترین حد خود رسیده قیمت ها افزایش پیدا می کند. بنابراین آمریکا و دولت ترامپ در تلاش هستند تا مسئله دسترسی نفت خاورمیانه به بازار جهانی را حل کنند.

یوشکوف در مورد موفقیت آمریکا ابراز تردید کرد و گفت: کاملاً محتمل است که دوباره شاهد افزایش قیمت هر بشکه نفت به ۱۰۰ دلار یا بیشتر باشیم.

کد مطلب 6892229

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