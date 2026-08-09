به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم به خبرنگاران گفت که این شرکت بازگشت متخصصان به سایت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران را آغاز کرده است و پنج نفر اول از پرسنل مهندسی در حال حاضر رسیده‌اند.

وی گفت: ما بازگشت متخصصان به محل ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر را آغاز کرده‌ایم. پنج نفر اول از کادر مهندسی در حال حاضر به مجتمع مسکونی ما رسیده‌اند و کار خود را آغاز کرده‌اند. بنابراین، تعداد کل متخصصان روسی به ۲۵ نفر رسیده است.

لیخاچف گفت که روس اتم قصد دارد ظرف دو هفته آینده گروه دیگری متشکل از چند ده نفر از کارکنان خود را به نیروگاه هسته‌ای بوشهر اعزام کند.

وی خاطرنشان کرد که این امر به این بستگی دارد که آیا تشدید دیگری از درگیری بین آمریکا و ایران رخ خواهد داد یا خیر. اگر همه چیز خوب پیش برود، این شرکت قصد دارد تعداد پرسنل خود را که در این پروژه کار می‌کنند تا پاییز به ۱۰۰ نفر افزایش دهد.

روس‌اتم همچنین قصد دارد تمام متخصصانی را که قبلاً از ایران خارج شده بودند، در اسرع وقت بازگرداند.

لیخاچف گفت با این حال، بازگشت به سطح کارکنان قبل از جنگ تنها پس از دستیابی آمریکا و ایران به توافقات نهایی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: ساخت ساختمان‌های اصلی و کمکی برای واحدهای ۲ و ۳ در این محل ادامه دارد، در حالی که کارهای مقدماتی در مورد تأسیسات مهندسی هیدرولیک در حال انجام است.