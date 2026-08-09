سرمست: تبریز باید همچنان شهر بدون گدا باقی بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در نشست شورای اجتماعی استان اظهار داشت: برند تبریز شهر بدون گدا مختص نهادهای خیریه استان است.

وی در ادامه افزود: گرچه فرمانداری، دیگر دستگاه‌های دولتی، شهرداری و دستگاه قضایی، وظایف و تکالیف مختلفی در خصوص مدیریت متکدیان کلانشهر تبریز و استان دارند اما با توجه به تحولات شرایط اجتماعی و لزوم مدیریت به روز این معضل اجتماعی، موسسات خیریه بهتر است انتظارات خود را از دستگاه های یاد شده جهت مدیریت مطلوب مسأله مطرح نماید.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: برای مدیریت بهتر امر، موضوع اعتیاد و تکدی‌گری باید از همدیگر تفکیک شوند تا اقدامات صورت گرفته با توجه به ماهیت مسأله و تکالیف تعریف شده برای دستگاه‌های مرتبط و همچنین با محوریت موسسات خیریه مدیریت شود.

وی با اشاره به نقش محوری موسسات خیریه استان خاطرنشان کرد: هیئت مستمندان در واقع پیشران حمایت از نیازمندان بوده و البته نقش بارز مؤسسه نباید رافع و مانع مسئولیت دستگاه های اجرایی در خصوص معضلات اجتماعی یاد شده باشد.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در کتابخانه‌های عمومی استان نیز یادآور شد: از جمله ابتکارات جالب توجه صورت گرفته در کتابخانه ها طرح جهان دیدگان است که بار معنایی مثبتی نسبت به سالمندان و سالخوردگان به مخاطب ارائه‌ می دهد. گرچه تبریز پایلوت این امر اجتماعی خیر است ولی باید تدابیری اتخاذ شود تا تمامی شهرهای استان از این طرح بهره مند شوند.

استاندار در ارتباط با مشکل بازماندگان از تحصیل نیز ضمن تأکید بر هم افزایی دستگاه های مختلف جهت رصد دقیق آمار بازماندگان عنوان کرد: یکی از موضوعات مهمی که مورد غفلت قرار گرفته، طرح بازبینی محتوای مفاد درسی دانش آموزان در آینده است که به نظر می رسد یکی از عوامل ترک تحصیل دانش آموزان در سال‌های گذشته بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: به نظر می رسد با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، محتوای ارائه شده جهت آموزش دانش آموزان نمی تواند نیازمندی های شغلی و آموزشی نوجوانان و جوانان را تأمین و نظر اولیای دانش آموزان را در این خصوص تأمین کند.

وی در پایان گفت: با توجه به عدم اقناع والدین و خود دانش آموزان با محتواهای آموزشی ارائه شده، بخشی از جامعه اصرار دارد در کنار آموزش رسمی به آموزش غیررسمی مهارت ها و سوادآموزی در حوزه های مختلف روی بیاورد. این امر باید برای سالهای آتی مورد کنکاش و بررسی دقیق قرار گیرد.