سنتکام مدعی آغاز موج جدید حملات به ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای مدعی شد که موج جدیدی از حملات به ایران آغاز شده است.

در ادامه بیانیه سنتکام آمده که این حملات جدید به دستور دونالد ترامپ؛ فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا آغاز شده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا در تبیین اهداف این عملیات مدعی شد که این ضربات با هدف کاهش هرچه بیشتر توانایی ایران در تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز صورت می‌گیرد.

سنتکام در ادامه مواضع خصمانه خود و با ابراز خشم از کشته شدن نظامیان این کشور در حملات دقیق ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن صراحتاً اعلام کرد که هدف از این حملات جدید، «تنبیه فوری» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به حملات انجام‌شده علیه نیروهای نظامی آمریکایی در اردن است.