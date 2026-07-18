  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۷

سنتکام مدعی آغاز موج جدید حملات به ایران شد

سنتکام مدعی آغاز موج جدید حملات به ایران شد

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که موج جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای مدعی شد که موج جدیدی از حملات به ایران آغاز شده است.

در ادامه بیانیه سنتکام آمده که این حملات جدید به دستور دونالد ترامپ؛ فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا آغاز شده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا در تبیین اهداف این عملیات مدعی شد که این ضربات با هدف کاهش هرچه بیشتر توانایی ایران در تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز صورت می‌گیرد.

سنتکام در ادامه مواضع خصمانه خود و با ابراز خشم از کشته شدن نظامیان این کشور در حملات دقیق ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن صراحتاً اعلام کرد که هدف از این حملات جدید، «تنبیه فوری» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به حملات انجام‌شده علیه نیروهای نظامی آمریکایی در اردن است.

کد مطلب 6891925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بایستی ضربه بسیار کاری به سنتکام وارد کرد.
    • IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      0 1
      پاسخ
      سلام و درود بر رزمندگان ایران اسلامی و جبهه مقاومت . مرگ بر شغال هار کله زرد
    • شاهرخ خان IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      درودخدابررزمندگان وطن عزیز و مادریمان ایران.امیدوارم و آرزوی قلبی من این است که پشت سر امام زمان عجل الله تعالی فرج الشریف دربرابر ظلم و جور زمانه بجنگیم تا تمام دنیابفهمد چرا اینجاکهن دیارآریایی که باژن هخامنشی و خون امام حسین درهم آمیخته شیعه خانه حضرت زهرا سلام الله علیها است.این کفتارها خوب میدانند درایران دیارشیرهای حیدرکرار نباید بیایند زیرا هردشمنی بیاید دیگر از دست شیرها و یوزپلنگهای ایران زنده و سالم برنخواهند گشت.زنده باد ایران و ایرانی.الهم عجل لولیک الفرج🕌🕋🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ایران سربلند پیروز همیشه ان شا الله

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها