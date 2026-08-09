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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

توقف عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای خاصبان ایلخچی

توقف عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای خاصبان ایلخچی

اسکو- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو از عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در بخشی از اراضی کشاورزی روستای خاصبان از توابع بخش ایلخچی شهرستان اسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فرشبافیان روز یکشنبه گفت: در ادامه پایش‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌ شده برای حفاظت از بستر تولید و امنیت غذایی ضمن بازدید از روند فعالیت‌های عمرانی در روستای خاصبان از توابع بخش ایلخچی شهرستان اسکو ، یک مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۱۵۰۰ هکتار در اراضی مستعد کشاورزی شناسایی شد که بلافاصله عملیات آن متوقف و مراتب برای سیر مراحل قانونی ثبت گردید.

وی با تاکید بر عزم جدی این مدیریت در برخورد قاطع با هرگونه ساخت‌وساز و دخل‌وتصرف فاقد مجوز در اراضی کشاورزی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسکو در چارچوب وظایف قانونی خود، نظارت میدانی و پایش مستمر بر اراضی کشاورزی را با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین و بازدیدهای سرزده ادامه خواهد داد و با هر گونه تخلف در این حوزه مطابق ضوابط و مقررات بدون اغماض برخورد قانونی به عمل خواهد آورد.

گفتنی است روستای خاصبان از مناطق مستعد کشاورزی شهرستان اسکو محسوب می‌شود و حفظ کاربری فعلی این اراضی در اولویت برنامه‌های حفاظتی جهاد کشاورزی قرار دارد.

کد مطلب 6912273

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