توقف عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای خاصبان ایلخچی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فرشبافیان روز یکشنبه گفت: در ادامه پایش‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌ شده برای حفاظت از بستر تولید و امنیت غذایی ضمن بازدید از روند فعالیت‌های عمرانی در روستای خاصبان از توابع بخش ایلخچی شهرستان اسکو ، یک مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۱۵۰۰ هکتار در اراضی مستعد کشاورزی شناسایی شد که بلافاصله عملیات آن متوقف و مراتب برای سیر مراحل قانونی ثبت گردید.

وی با تاکید بر عزم جدی این مدیریت در برخورد قاطع با هرگونه ساخت‌وساز و دخل‌وتصرف فاقد مجوز در اراضی کشاورزی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسکو در چارچوب وظایف قانونی خود، نظارت میدانی و پایش مستمر بر اراضی کشاورزی را با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین و بازدیدهای سرزده ادامه خواهد داد و با هر گونه تخلف در این حوزه مطابق ضوابط و مقررات بدون اغماض برخورد قانونی به عمل خواهد آورد.

گفتنی است روستای خاصبان از مناطق مستعد کشاورزی شهرستان اسکو محسوب می‌شود و حفظ کاربری فعلی این اراضی در اولویت برنامه‌های حفاظتی جهاد کشاورزی قرار دارد.