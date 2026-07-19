مومنی: ۶ حادثه ۲۴ ساعت گذشته در اصفهان ۱۲ مصدوم داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۶ مورد حادثه در استان اصفهان به ثبت رسیده که از این تعداد ۵ مورد جاده‌ای و یک مورد نیز خدمات حضوری بوده است.

وی با اشاره به آمار افراد حادثه‌دیده افزود: در این حوادث ۱۷ نفر حادثه‌دیده، ۱۲ نفر مصدوم، ۵ نفر انتقالی و یک نفر نیز درمان سرپایی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان همچنین با بیان اینکه پایگاه‌های امدادی در عملیات‌ها نقش فعال داشته‌اند، تصریح کرد: پایگاه‌های کردعلیا تیران و کرون، دولت قرین سمیرم، پلیس راه فلاورجان، قلعه آقا لنجان و مسجد ابوالفضل(ع) نجف‌آباد در این عملیات‌ها شرکت داشتند.

وی تأکید کرد: نیروهای هلال احمر استان اصفهان همچنان در آماده‌باش کامل قرار دارند و در صورت بروز هرگونه حادثه، امدادرسانی به‌موقع انجام خواهد شد.