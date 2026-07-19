ثبت بیش از ۱.۳۹ میلیون تخلف در تهران از ابتدای سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل موسوی‌پور با تشریح جزئیات آمار تخلفات ساکن در پایتخت اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، بیش از ۱ میلیون و ۳۹۸ هزار فقره تخلف ساکن توسط ماموران پلیس راهور در شهر تهران ثبت شد.

وی با اشاره به انواع این تخلفات افزود: توقف‌های منجر به سد معبر و ایجاد اختلال در عبور و مرور، توقف دوبله در معابر، توقف در محل‌های ممنوعه (پارک ممنوع و ایستادن ممنوع)، توقف و سد معبر در تقاطع‌ها، میادین و سطوح شطرنجی از جمله تخلفات شایع هستند.

سردار موسوی‌پور همچنین به سایر موارد تخلف شامل توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده، توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه‌های عمومی، توقف در حاشیه راه برای فروش کالا، توقف در پیاده‌روها و توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت اشاره کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر الزامات قانونی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و جدول تخلفات، موارد یادشده همگی تخلف محسوب می‌شوند و مأموران پلیس راهور موظف به اعمال قانون در این زمینه هستند.

سردار موسوی‌پور در پایان به شهروندان توصیه کرد: توقف‌های غیرمجاز، هرچند کوتاه، باعث ترافیک شده و حق عبور سایر شهروندان را تضییع می‌کند. لطفاً حتی برای چند دقیقه نیز در پیاده‌روها، سطوح شطرنجی، ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و محل‌های ممنوع توقف نکنید. احترام به قانون و توجه به حقوق دیگران، تضمین‌کننده نظم و ایمنی ترافیک در پایتخت است.