منابع بانک مسکن از ۵۰۰ همت عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، نشست ارزیابی عملکرد مدیریتهای شعب استانها و مناطق تهران منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۵ با حضور «علی خورسندیان» مدیرعامل بانک مسکن، «صابر عسکرپور» رئیس هیئتمدیره، معاونان مدیرعامل، مدیران امور، رؤسای برخی ادارات کل و مدیران شعب استانها و مناطق به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.
تامین مالی نهضت ملی و جذب منابع پایدار، اولویتهای اصلی بانک
خورسندیان در این نشست تاکید کرد: تداوم اصلاح ساختار مالی، جذب منابع پایدار و تقویت نقش بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، اولویتهای اصلی بانک در مسیر پیش رو و برای ارتقای جایگاه در شبکه بانکی کشور است.
مدیرعامل بانک مسکن با قدردانی از تلاش کارکنان ستاد و شعب سراسر کشور، از ثبت دستاوردهای قابل توجه این بانک در ماههای اخیر به ویژه ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ خبر داد.
وی با بیان اینکه عملکرد همکاران در ستاد و شعب شایسته تقدیر است، اظهار داشت: کاهش ناترازی بانک در چند ماه اخیر بهصورت کمسابقه و حدود ۱۰۰ همت بوده که این موفقیت مورد تأیید و تقدیر نهادهای بالادستی از جمله وزارتخانههای امور اقتصادی و دارای و راه و شهرسازی، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی قرار گرفته است.
خورسندیان اصلاح ساختار مالی را پیشنیاز شکوفایی بانک دانست و افزود: برای رسیدن به جایگاه مطلوب، ابتدا باید صورتهای مالی بانک در مسیر تعادل و اصلاح قرار گیرد و خوشبختانه گامهای مؤثری در این زمینه برداشته شده است.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به عبور منابع بانک از مرز ۵۰۰ همت، این دستاورد را نتیجه تلاش جمعی کارکنان دانست و تصریح کرد: هرچند این موفقیت ارزشمند است، اما برای ارتقای جایگاه بانک در شبکه بانکی کشور باید با برنامهریزی، مدیریت حرفهای و تداوم روند صعودی، جذب منابع بهویژه منابع خرد و پایدار را با قدرت بیشتری دنبال کنیم.
وی همچنین از ثبت ۱۲.۵ همت افزایش سرمایه بانک مسکن خبر داد و گفت: با وجود آنکه به دلیل محدودیتهای بودجهای دولت، ظرفیتهای قانونی افزایش سرمایه مصوب قانونی هنوز محقق نشده است، اما با پیگیریهای انجامشده، ۱۲.۵ همت افزایش سرمایه برای بانک به ثبت رسیده است.
سهم ۵۳ درصدی بانک مسکن در تامین مالی نهضت ملی
خورسندیان با تأکید بر رسالت تخصصی بانک مسکن در حوزه تأمین مالی بخش مسکن افزود: بانک مسکن با در اختیار داشتن ۵۳ درصد سهم تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان نقش محوری خود را در اجرای این طرح ملی حفظ کرده است و ضروری است مدیریتهای استانی با تسریع در فروش اقساطی واحدهای دارای پیشرفت بالای ۸۰ درصد، زمینه خانهدار شدن متقاضیان و بازگشت منابع به چرخه تسهیلاتدهی بانک را فراهم کنند.
لزوم بهبود عملکرد استانها با بازنگری برنامههای بهبود
مدیرعامل بانک مسکن در بخش دیگری از سخنان خود، بر بهبود عملکرد مدیریتهای استانی تأکید کرد و گفت: اگرچه برخی استانها با چالشهایی مواجه هستند، اما شرایط برای همه مدیریتها یکسان است و انتظار میرود استانهایی که مدتی است در رتبههای پایین ارزیابی قرار دارند، با بازنگری در برنامهها و اتخاذ راهکارهای بهبود مؤثر، روند عملکرد خود را ارتقا دهند.
وی همچنین از تشکیل کمیته ویژه جذب منابع با حضور معاونان مدیرعامل در حوزههای شعب و بازاریابی، مالی و طرح و برنامه خبر داد و اظهار داشت: برای نخستین بار در بانک، مشوقهای عملکردی بر مبنای نتایج شعب و مدیریتها طراحی و تصویب شده است تا انگیزه بیشتری برای همکاران پرتلاش ایجاد شود.
خورسندیان در پایان با تأکید بر شایستهسالاری در انتصابات خاطرنشان کرد: حفظ و ارتقای جایگاه بانک مسکن که حاصل سالها تلاش سرمایه انسانی ارزشمند این مجموعه است، میراثی گرانقدر و مسئولیتی مشترک برای همه مدیران و کارکنان بانک به شمار میرود.
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