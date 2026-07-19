به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی در نشست هم‌اندیشی واگذاری اسناد اراضی تخصیص‌یافته به خانواده‌های شاهد و ایثارگر که با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان و معاونان دو دستگاه برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر هزار و ۴۰۰ قطعه زمین برای واگذاری به خانواده‌های مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در استان آماده شده است.

وی با اشاره به روند اجرای این طرح افزود: از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ برای ۷۵ نفر، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ برای ۲۲۳ نفر و در سال ۱۴۰۴ نیز برای ۲۵۰ نفر زمین تخصیص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: همچنین در سال گذشته ۸۳۳ متقاضی جدید شناسایی شدند که با احتساب اقدامات انجام‌شده، شمار بهره‌مندان از این طرح به بیش از هزار و ۵۰۰ نفر رسیده و این آمار بیانگر جهش عملکرد استان در تأمین زمین برای خانواده‌های شاهد و ایثارگر طی یک سال اخیر است.

حسینی با بیان اینکه برنامه تأمین زمین همچنان ادامه دارد، گفت: امسال نیز ظرفیت تأمین زمین برای ۳۲۰ متقاضی دیگر شناسایی شده و این روند با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تا تأمین زمین تمامی واجدان شرایط دنبال خواهد شد.

در ادامه این نشست، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان نیز با قدردانی از اقدامات اداره‌کل راه و شهرسازی در اجرای این طرح، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از پنج هزار متقاضی واجد شرایط دریافت زمین در استان وجود دارند و اراضی شناسایی‌شده پس از طی مراحل قانونی به این افراد واگذار خواهد شد.

در پایان این نشست بر تداوم همکاری مشترک اداره‌کل راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان برای شناسایی، آماده‌سازی و واگذاری اراضی به خانواده‌های مشمول قانون تأکید شد.