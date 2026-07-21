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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۷

حماسه‌ای دیگر در گالیکش؛ اجتماع شبانه به ایستگاه صدو چهل و دوم‌ رسید

حماسه‌ای دیگر در گالیکش؛ اجتماع شبانه به ایستگاه صدو چهل و دوم‌ رسید

گالیکش-مردم گالیکش در ادامه اجتماعات شبانه، با حضوری پرشور بر تداوم وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند.

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کد مطلب 6894212

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