https://mehrnews.com/x3cCqd ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۷ کد مطلب 6894212 استانها گلستان استانها گلستان ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۷ حماسهای دیگر در گالیکش؛ اجتماع شبانه به ایستگاه صدو چهل و دوم رسید گالیکش-مردم گالیکش در ادامه اجتماعات شبانه، با حضوری پرشور بر تداوم وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند. دریافت 6 MB کد مطلب 6894212 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهل و دومین اجتماع حماسی مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه میدانداری مردم خمین در صد و چهل و دومین قرار عاشقی شبهای اقتدار در هوای شرجی بندر دیر صد و چهل و دومین شب حضور عزتمندانه زنجانیها در میدان الوند در شب ۱۴۲؛ استمرار حضور مردم در مسیر همدلی حجت الاسلام صیاد: دشمن بر شکاف های داخلی سرمایه گذاری میکند صد و چهل و دومین شب از اجتماعات مردمی در گرگان برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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